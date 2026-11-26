Gazele su izgubile u eliminacijama od Gazdi i napuštaju 'Asia Express' . Luna je priznala da im je teško. "Jednostavno znam da su svi stvarno polagali nade u nas, da su bili sigurni da ćemo doći na vrijeme. Preglupo", komentirala je.

Katarina je istaknula da nema veze. "Nama je isto žao, teško nam je, ali sretne smo što smo ovdje bile, upoznale vas sve. Družit ćemo se s nekima, neke nećemo više nikad vidjeti, nadamo se i sve super", rekla je.

Borna je izjavila da će im konačno mahati. Voditelj Ante Travizi rekao je da mu je bila čast biti partner Katarini, a voditeljica Antonija Blaće zahvalila se Luni što se vratila nakon teške obiteljske situacije. "Ponovila bih da sam opet imala tu dilemu. Mislim da su svi ponosni", rekla je Luna.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15 na RTL-u, a prije svih na Voyo.