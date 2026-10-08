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Asia Express: Zmajeva ruta

Gazele osvojile prvi amulet, a Zlatni dečki jedan morali vratiti: 'Kažnjeni smo jer smo noću bili vani'

Gazele su na vijeću u 'Asia Expressu' dočekale svoj prvi osvojeni amulet, no veselje nije dugo trajalo bez preokreta. Antonija Blaće otkrila je da su Zlatni dečki prekršili pravila utrke pa su jedan od svojih amuleta morali vratiti

RTL.hr
08.10.2026 12:00

Nakon što je otkriveno da su Gazele osvojile svoj prvi amulet u natjecanju, voditeljica Antonija Blaće poručila je parovima da tu nije kraj iznenađenjima. Naime, zbog kršenja pravila jedan je par morao ostati bez već osvojenog amuleta.

Zlatni dečki, Asia Express
Zlatni dečki, Asia Express FOTO: RTL

Antonija je potom objasnila o čemu je riječ. "Nema nastavljanja utrke nakon što je utrka završila", rekla je, ukazujući na to da su se Zlatni dečki tijekom noći kretali prometnim cestama.

Zbog toga su Goran Šprem i Nikša Kaleb morali vratiti jedan od svojih amuleta.

Šprem je odluku kratko komentirao. "Kažnjeni smo jer smo bili predugo vani", rekao je.

Zlatni dečki, Asia Express
Zlatni dečki, Asia Express FOTO: RTL

Tako je večer za jedne završila velikim razlogom za slavlje, dok su drugi zbog kršenja pravila ostali bez vrijedne nagrade. Nakon predaje jednog od amuleta, u rukama Zlatnih ostala su još tri amuleta. 

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

asia express zlatni dečki
Asia Express: Zmajeva ruta

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