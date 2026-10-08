Gazele osvojile prvi amulet, a Zlatni dečki jedan morali vratiti: 'Kažnjeni smo jer smo noću bili vani'

Nakon što je otkriveno da su Gazele osvojile svoj prvi amulet u natjecanju, voditeljica Antonija Blaće poručila je parovima da tu nije kraj iznenađenjima. Naime, zbog kršenja pravila jedan je par morao ostati bez već osvojenog amuleta.

Antonija je potom objasnila o čemu je riječ. "Nema nastavljanja utrke nakon što je utrka završila", rekla je, ukazujući na to da su se Zlatni dečki tijekom noći kretali prometnim cestama.

Zbog toga su Goran Šprem i Nikša Kaleb morali vratiti jedan od svojih amuleta.

Šprem je odluku kratko komentirao. "Kažnjeni smo jer smo bili predugo vani", rekao je.