Gazele su komentirale trenutnu situaciju u 'Asia Expressu '. "Ovaj tjedan su zapravo kvalifikacije za top četiri", rekla je Katarina. Luna se nadovezala da je njoj to top. No Katarina nije zadovoljna. "Top je, da, ali gdje smo mi u toj priči? Trenutno samo razmišljam o tome kako smo zadnje", istaknula je.

Luna je pitala Katarinu s kim bi htjela u eliminacije. "S Gazdama", odgovorila je ona. Obje su se složile da će pobijediti bolji.

"Sad je došlo vrijeme kad smo ostali samo mi koji smo si svi najbolji i nek najbolji se kvalificira", zaključila je Lana.