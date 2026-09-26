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Asia Express: Zmajeva ruta

Gazele spavale u kući bez prozora i vrata: 'Bilo je sto vrsta životinja koje sam prvi put vidjela'

Noć koju će Gazele dugo pamtiti u desetoj epizodi 'Asia Expressa' nije prošla baš mirno. Katarina i Luna spavale su u kući bez pravih prozora i vrata, a njihov otvoreni smještaj pretvorio se u pravo malo životinjsko carstvo

RTL.hr
26.09.2026 16:00

Nakon napornog dana u 'Asia Expressu', Gazele su se nadale odmoru, no noć provedena kod domaćina donijela im je potpuno novo iskustvo. Njihov smještaj nije imao klasične prozore ni vrata – prostor su zatvarale tek željezne ograde, što je značilo da su bile gotovo u potpunosti povezane s prirodom oko sebe.

Gazele, Asia Express
Gazele, Asia Express FOTO: RTL

Umjesto mirnog sna, dočekali su ih brojni mali stanovnici tog prostora. "Ja se naspavala nisam", priznala je Katarina.

Snimatelju je pokazala gomile sitnih krila koja su ostala na podu nakon što su ih kukci odbacili i nastavili svoj put hodanjem.

kukci, Asia Express
kukci, Asia Express FOTO: RTL

"To su zapravo termiti, neki leteći mravi. Padaju im krila i onda oni hodaju po podu", objasnile su Katarina i Luna.

Gazele, Asia Express
Gazele, Asia Express FOTO: RTL

"Ne samo oni, bilo je sto vrsta životinja koje sam prvi put vidjela – od ovakvih do ovakvih, žabe...", rekla je Katarina.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

asia express katarina mamić gazele
Asia Express: Zmajeva ruta

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