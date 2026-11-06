Gazele stigle na krivo mjesto, Katarina planula: 'Kako mi je digla tlak sad'

Tijekom utrke za imunitet u 'Asia Expressu' timovi su morali pronaći pansion u kojem ih je čekao novi zadatak. Gazele su se u jednom trenutku našle na pogrešnoj lokaciji, a to je odmah unijelo nervozu između Katarine i Lune.

"Tko je tebi rekao da je to tu?", upitala je Katarina Lunu, očito nezadovoljna što su izgubile vrijeme.

Dok je Katarina razmišljala o tome kako što prije nastaviti utrku, Luna je na trenutak zastala i pogledala oko sebe. "Joj, kako je lijepo", rekla je.