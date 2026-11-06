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Asia Express: Zmajeva ruta

Gazele stigle na krivo mjesto, Katarina planula: 'Kako mi je digla tlak sad'

Gazele su tijekom utrke za imunitet u 'Asia Expressu' zalutale na pogrešnu lokaciju, a nervoza je brzo isplivala na površinu. Dok se Luna divila mjestu na koje su stigle, Katarini nije bilo ni do čega osim nastavka utrke

RTL.hr
06.11.2026 21:45

Tijekom utrke za imunitet u 'Asia Expressu' timovi su morali pronaći pansion u kojem ih je čekao novi zadatak. Gazele su se u jednom trenutku našle na pogrešnoj lokaciji, a to je odmah unijelo nervozu između Katarine i Lune.

"Tko je tebi rekao da je to tu?", upitala je Katarina Lunu, očito nezadovoljna što su izgubile vrijeme.

Dok je Katarina razmišljala o tome kako što prije nastaviti utrku, Luna je na trenutak zastala i pogledala oko sebe. "Joj, kako je lijepo", rekla je.

Gazele, Asia Express
Gazele, Asia Express FOTO: RTL

Katarini u tom trenutku nije bilo do razgledavanja. "Ma daj, kaj je lijepo? Žuri nam se", uzvratila je, a zatim sama za sebe dodala: "Kako mi je digla tlak sad."

Kasnije je priznala da su obje pod pritiskom. "Pa jesmo, malo smo nervozne", rekla je Katarina.

Luna je, međutim, istaknula da njih dvije na stres reagiraju vrlo različito. "Ti odmah planeš. Ja ne planem", rekla joj je.

Gazele, Asia Express
Gazele, Asia Express FOTO: RTL

Katarina je pokušala objasniti da burnije reagira zato što želi što prije riješiti zadatak i nastaviti dalje, no Luna nije bila posebno uvjerena tim objašnjenjem. "Onda plani, onda ćemo se tako ponašati, da budemo totalno van kontrole svaki put", zaključila je.

katarina mamić luna valas asia express
Asia Express: Zmajeva ruta

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