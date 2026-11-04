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Asia Express: Zmajeva ruta

Gazele upoznale plemenskog poglavicu, on poželio zajedničke fotke: 'To je bilo tisuću slika, kaos u dućanu'

Gazele su tijekom zadatka u 'Asia Expressu' upoznale plemenskog poglavicu Dendimena, a simpatičan susret ubrzo se pretvorio u potpuni kaos. Uz pitanja o plavim očima, razbijena jaja i tisuću fotografija, Katarina i Luna ovaj će susret teško zaboraviti

RTL.hr
04.11.2026 18:00

Dok su obavljale zadatak u 'Asia Expressu', Gazele su ispred jedne tajlandske trgovine doživjele neočekivan susret. Katarina Mamić prva je uočila muškarca u tradicionalnoj odjeći i odmah mu prišla s nizom pitanja.

"Je li ovo vaša narodna nošnja? Jeste li vi iz nekog plemena? Jeste li poglavica planine? Vi ste poglavica?", ispitivala ga je znatiželjna Katarina.

Gazele, Asia Express
Gazele, Asia Express FOTO: RTL

Muškarac im je potvrdio da pripada plemenu i da je poglavica, što je djevojke odmah oduševilo. Luna mu se potom predstavila, a on im je otkrio da se zove Dendimen.

No ubrzo je i on imao pitanje za Lunu. "Zašto imaš plave oči?", zanimalo ga je. Luna mu je objasnila da ih je naslijedila od mame.

Gazele, Asia Express
Gazele, Asia Express FOTO: RTL

Katarina je poslije kroz smijeh prepričavala njihov neobičan susret. "Ovo je bio lik kao iz crtića. I vidi on jaja i pita da njemu damo jaja", rekla je.

Gazele su, naime, za potrebe zadatka u vrećici nosile jaja koja mu nisu mogle pokloniti, pa su odlučile ući u trgovinu i kupiti mu druga. No upravo tada njihova su se jaja razbila, a situacija je postala još kaotičnija jer je Dendimen istodobno inzistirao na fotografiranju s djevojkama.

Gazele, Asia Express
Gazele, Asia Express FOTO: RTL

"To je bilo tisuću slika. Sve situacije u jednoj. Kaos u dućanu", ispričale su kasnije kroz smijeh.

Unatoč gužvi i razbijenim jajima, susret su završile lijepom gestom te su Dendimenu poklonile naljepnicu sa svojom fotografijom.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

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Asia Express: Zmajeva ruta

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