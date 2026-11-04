Gazele upoznale plemenskog poglavicu, on poželio zajedničke fotke: 'To je bilo tisuću slika, kaos u dućanu'

Gazele su tijekom zadatka u 'Asia Expressu' upoznale plemenskog poglavicu Dendimena, a simpatičan susret ubrzo se pretvorio u potpuni kaos. Uz pitanja o plavim očima, razbijena jaja i tisuću fotografija, Katarina i Luna ovaj će susret teško zaboraviti

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Dok su obavljale zadatak u 'Asia Expressu', Gazele su ispred jedne tajlandske trgovine doživjele neočekivan susret. Katarina Mamić prva je uočila muškarca u tradicionalnoj odjeći i odmah mu prišla s nizom pitanja. "Je li ovo vaša narodna nošnja? Jeste li vi iz nekog plemena? Jeste li poglavica planine? Vi ste poglavica?", ispitivala ga je znatiželjna Katarina.

icon-expand icon-close icon-close Gazele, Asia Express FOTO: RTL

Muškarac im je potvrdio da pripada plemenu i da je poglavica, što je djevojke odmah oduševilo. Luna mu se potom predstavila, a on im je otkrio da se zove Dendimen. No ubrzo je i on imao pitanje za Lunu. "Zašto imaš plave oči?", zanimalo ga je. Luna mu je objasnila da ih je naslijedila od mame.

icon-expand Gazele, Asia Express FOTO: RTL

Katarina je poslije kroz smijeh prepričavala njihov neobičan susret. "Ovo je bio lik kao iz crtića. I vidi on jaja i pita da njemu damo jaja", rekla je. Gazele su, naime, za potrebe zadatka u vrećici nosile jaja koja mu nisu mogle pokloniti, pa su odlučile ući u trgovinu i kupiti mu druga. No upravo tada njihova su se jaja razbila, a situacija je postala još kaotičnija jer je Dendimen istodobno inzistirao na fotografiranju s djevojkama.

icon-expand Gazele, Asia Express FOTO: RTL