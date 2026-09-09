Glad i iscrpljenost slomile Đanu i Meri u 'Asia Expressu': 'Nemamo novaca, molim vas dajte nam nešto za jesti'

Putovanje dugo šest tisuća kilometara kroz tri zemlje jugoistočne Azije - Kambodžu, Laos i Tajland - započelo je šokom. S budžetom od samo jednog eura dnevno, bez pomoći moderne tehnologije, natjecatelji su bačeni usred ruralne Kambodže gdje su se odmah suočili s okrutnom stvarnošću borbe za opstanak.
Đana Smajo i njezina mama Meri gotovo cijelu prvu epizodu 'Asia Expressa' kasnile su za ostalim natjecateljskim timovima. Cjelodnevna utrka, panika i iscrpljenost učinile su svoje. Umorne i gladne morale su nekako nadoknaditi energiju.
Đana i Meri tako su došle do kioska te molile za hranu. "Mi smo tako gladne, ali nemamo novaca. Molim vas dajte nam nešto da pojedemo. Žedne smo i gladne", kazale su, a lokalni prodavači dali su im voća.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka do četvrtka u 20:15, a prije svih na Voyo.