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Asia Express: Zmajeva ruta

Glad i iscrpljenost slomile Đanu i Meri u 'Asia Expressu': 'Nemamo novaca, molim vas dajte nam nešto za jesti'

Devet hrvatskih timova upustilo se u epsku avanturu showa 'Asia Express'

RTL.hr
09.09.2026 11:00

Putovanje dugo šest tisuća kilometara kroz tri zemlje jugoistočne Azije - Kambodžu, Laos i Tajland - započelo je šokom. S budžetom od samo jednog eura dnevno, bez pomoći moderne tehnologije, natjecatelji su bačeni usred ruralne Kambodže gdje su se odmah suočili s okrutnom stvarnošću borbe za opstanak.

Đana Smajo i njezina mama Meri gotovo cijelu prvu epizodu 'Asia Expressa' kasnile su za ostalim natjecateljskim timovima. Cjelodnevna utrka, panika i iscrpljenost učinile su svoje. Umorne i gladne morale su nekako nadoknaditi energiju.

Đana i Meri, Asia Express
Đana i Meri, Asia Express FOTO: RTL

Đana i Meri tako su došle do kioska te molile za hranu. "Mi smo tako gladne, ali nemamo novaca. Molim vas dajte nam nešto da pojedemo. Žedne smo i gladne", kazale su, a lokalni prodavači dali su im voća.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka do četvrtka u 20:15, a prije svih na Voyo.

asia express
Asia Express: Zmajeva ruta

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