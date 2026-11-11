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Asia Express: Zmajeva ruta

Glamur i slonovska balega: Borna briljirala komentarom tijekom duela u 'Asia Expressu'

Miksani timovi u 'Asia Expressu' ponovno su doveli originalne partnere na suprotne strane. Ovaj put jedna protiv druge našle su se Gusarice – Borna uz Niku, a Vesna uz Maju. Zadatak sa slonovskom balegom donio je i vrlo slikovit razgovor Borne i Antonije Blaće

RTL.hr
11.11.2026 18:00

Miksanje parova u 'Asia Expressu' razdvojilo je originaln timove, a neki od njih borili su se u duelima. Ovoga puta na suprotnim stranama našle su se Gusarice, Borna Kotromanić i Vesna Banović.

Borna se u duelu natjecala uz Niku Tokića Kartela, dok je Vesna bila u paru s Majom. Pred njima je ponovno bio zadatak sa slonovskom balegom, a neobičan prizor posebno je inspirirao Antoniju Blaće.

Borna, Niko, Asia Express
Borna, Niko, Asia Express FOTO: RTL

"Borna, u životu je ravnoteža važna? S jedne strane glamur, s druge strane – da ne kažem što", našalila se Antonija.

Borna se odmah složila i uzvratila u svom stilu. "Ja baš nekad uživam u blatu, u govnima i tim stvarima, samo kad su dio mog odabira. Nikad mi se govna ne događaju kad su mi pala s neba", rekla je.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

asia express borna kotromanić vesna banović
Asia Express: Zmajeva ruta

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