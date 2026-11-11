Glamur i slonovska balega: Borna briljirala komentarom tijekom duela u 'Asia Expressu'

Miksanje parova u 'Asia Expressu' razdvojilo je originaln timove, a neki od njih borili su se u duelima. Ovoga puta na suprotnim stranama našle su se Gusarice, Borna Kotromanić i Vesna Banović.

Borna se u duelu natjecala uz Niku Tokića Kartela, dok je Vesna bila u paru s Majom. Pred njima je ponovno bio zadatak sa slonovskom balegom, a neobičan prizor posebno je inspirirao Antoniju Blaće.