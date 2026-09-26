Gledatelji oduševljeni Ellom Dvornik u 'Asia Expressu': 'Strpljiva, skromna, pozitivna, ni trunke zavisti i zlobe'

Ella Dvornik i njezina prijateljica Ines od početka 'Asia Expressa' privlače pažnju gledatelja. Iako nisu uvijek imale sreće na putovanju, njihova upornost, opušten pristup i međusobna podrška osvojili su dio publike.
Ella je kroz dosadašnje epizode pokazala da se u stresnim situacijama često pokušava okrenuti humoru, ali i da zna biti velika podrška Ines kada joj je teško. Upravo su njezina smirenost i pozitivan stav ono što su mnogi gledatelji izdvojili kao jednu od njezinih najvećih kvaliteta.
Nemaju sreće?
Na društvenim mrežama brojni gledatelji pohvalili su način na koji se Ella ponaša u showu, ističući da ih je njezin nastup ugodno iznenadio.
"Cure su skroz dobre, ali baš nemaju sreće na ovom putovanju", jedan je od komentara gledatelja koji smatraju da Ella i Ines zaslužuju više sreće u pojedinim izazovima.
'Ne nameću se'
Mnogi su pohvalili i činjenicu da se, prema njihovom dojmu, nisu nametale niti pokušavale privući pažnju pod svaku cijenu. "Cure najbolje ste. Nema preseravanja, bahaćenja, nametanja", napisao je jedan gledatelj.
Posebno su se izdvojili komentari onih koji priznaju da su od Elle očekivali nešto drugačije, ali ih je njezino ponašanje u 'Asia Expressu' ugodno iznenadilo.
"Baš sam se pozitivno iznenadila u Elli, njezino ponašanje je odlično. Strpljiva, skromna, uvijek pozitivna i nasmiješena. Bravo Ella, baš si se pokazala u pozitivnom svjetlu", poručila je jedna gledateljica.
Ellina pozitiva
Ella je tijekom putovanja pokazala i emotivniju stranu, posebno u trenucima kada je bilo teško izdržati pritisak natjecanja, ali se uporno trudi okrenuti na pozitivu. Upravo ta kombinacija humora, smirenosti i sposobnosti da ostane pozitivna u nepredvidivim situacijama razlog je zbog kojeg su je mnogi gledatelji počeli doživljavati drugačije.
"Ella me iznenadila svojim karakterom, svaka čast cure i sretno. Ni trunke zavisti i zlobe", jedan je od komentara koji sažima dojmove dijela publike.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.