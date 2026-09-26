Gledatelji oduševljeni Ellom Dvornik u 'Asia Expressu': 'Strpljiva, skromna, pozitivna, ni trunke zavisti i zlobe'

Nakon nekoliko epizoda 'Asia Expressa' gledatelji su na društvenim mrežama počeli sve češće komentirati nastup Elle Dvornik, a mnogi priznaju da ih je njezino ponašanje u showu ugodno iznenadilo. Posebno ističu njezinu skromnost, pozitivu i način na koji se nosi s izazovima

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Ella Dvornik i njezina prijateljica Ines od početka 'Asia Expressa' privlače pažnju gledatelja. Iako nisu uvijek imale sreće na putovanju, njihova upornost, opušten pristup i međusobna podrška osvojili su dio publike. Ella je kroz dosadašnje epizode pokazala da se u stresnim situacijama često pokušava okrenuti humoru, ali i da zna biti velika podrška Ines kada joj je teško. Upravo su njezina smirenost i pozitivan stav ono što su mnogi gledatelji izdvojili kao jednu od njezinih najvećih kvaliteta.

icon-expand icon-close icon-close Ella i Ines, Asia Express FOTO: RTL

Nemaju sreće?

Na društvenim mrežama brojni gledatelji pohvalili su način na koji se Ella ponaša u showu, ističući da ih je njezin nastup ugodno iznenadio. "Cure su skroz dobre, ali baš nemaju sreće na ovom putovanju", jedan je od komentara gledatelja koji smatraju da Ella i Ines zaslužuju više sreće u pojedinim izazovima.

'Ne nameću se'

Mnogi su pohvalili i činjenicu da se, prema njihovom dojmu, nisu nametale niti pokušavale privući pažnju pod svaku cijenu. "Cure najbolje ste. Nema preseravanja, bahaćenja, nametanja", napisao je jedan gledatelj.

icon-expand Ella Dvornik, Asia Express FOTO: RTL

Posebno su se izdvojili komentari onih koji priznaju da su od Elle očekivali nešto drugačije, ali ih je njezino ponašanje u 'Asia Expressu' ugodno iznenadilo. "Baš sam se pozitivno iznenadila u Elli, njezino ponašanje je odlično. Strpljiva, skromna, uvijek pozitivna i nasmiješena. Bravo Ella, baš si se pokazala u pozitivnom svjetlu", poručila je jedna gledateljica.

Ellina pozitiva

Ella je tijekom putovanja pokazala i emotivniju stranu, posebno u trenucima kada je bilo teško izdržati pritisak natjecanja, ali se uporno trudi okrenuti na pozitivu. Upravo ta kombinacija humora, smirenosti i sposobnosti da ostane pozitivna u nepredvidivim situacijama razlog je zbog kojeg su je mnogi gledatelji počeli doživljavati drugačije.

icon-expand Ella Dvornik, Asia Express FOTO: RTL