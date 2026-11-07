Goran Šprem o odnosu s Nikšom Kalebom: 'Ne zamjeramo si, već smo si potpora'

Tijekom 'Asia Expressa' gledatelji su među gotovo svim natjecateljima imali priliku vidjeti barem poneku trzavicu – bilo između različitih timova, bilo između partnera unutar istog para. Među rijetkima koji su kroz utrku prolazili bez sukoba su Zlatni dečki, Nikša Kaleb i Goran Šprem.

Na jednom od ovotjednih poredaka Borna ih je izdvojila kao primjer drugima, a Goran Šprem potom se osvrnuo na njihov odnos i otkrio u čemu je tajna njihove dobre suradnje.

"Mi se nijednom nismo porječkali ovdje. Mi se nismo porječkali nikad u životu, mi se nikad nismo posvađali. Ne zamjeramo si, nego smo potpora jedan drugome", rekao je Šprem.