Goran Šprem o odnosu s Nikšom Kalebom: 'Ne zamjeramo si, već smo si potpora'

Tijekom 'Asia Expressa' gledatelji su među gotovo svim natjecateljima imali priliku vidjeti barem poneku trzavicu – bilo između različitih timova, bilo između partnera unutar istog para. Među rijetkima koji su kroz utrku prolazili bez sukoba su Zlatni dečki, Nikša Kaleb i Goran Šprem.
Na jednom od ovotjednih poredaka Borna ih je izdvojila kao primjer drugima, a Goran Šprem potom se osvrnuo na njihov odnos i otkrio u čemu je tajna njihove dobre suradnje.
"Mi se nijednom nismo porječkali ovdje. Mi se nismo porječkali nikad u životu, mi se nikad nismo posvađali. Ne zamjeramo si, nego smo potpora jedan drugome", rekao je Šprem.
Dodao je da im je tijekom natjecanja najvažnije dati svoj maksimum, bez međusobnog prebacivanja krivnje.
"Mi gledamo rezultat na kraju dana. Borimo se i na kraju, kad pogledamo što smo napravili, s tim smo zadovoljni jer smo dali sve od sebe", zaključio je.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.