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Asia Express: Zmajeva ruta

Goran Šprem o odnosu s Nikšom Kalebom: 'Ne zamjeramo si, već smo si potpora'

Dok su mnogi timovi u 'Asia Expressu' prolazili kroz trzavice i nesuglasice, Zlatni dečki ostali su iznimka. Goran Šprem otkrio je kako on i Nikša Kaleb funkcioniraju bez svađa i zamjeranja

RTL.hr
07.11.2026 21:00

Tijekom 'Asia Expressa' gledatelji su među gotovo svim natjecateljima imali priliku vidjeti barem poneku trzavicu – bilo između različitih timova, bilo između partnera unutar istog para. Među rijetkima koji su kroz utrku prolazili bez sukoba su Zlatni dečki, Nikša Kaleb i Goran Šprem.

Na jednom od ovotjednih poredaka Borna ih je izdvojila kao primjer drugima, a Goran Šprem potom se osvrnuo na njihov odnos i otkrio u čemu je tajna njihove dobre suradnje.

"Mi se nijednom nismo porječkali ovdje. Mi se nismo porječkali nikad u životu, mi se nikad nismo posvađali. Ne zamjeramo si, nego smo potpora jedan drugome", rekao je Šprem.

Zlatni dečki, Asia Express
Zlatni dečki, Asia Express FOTO: RTL

Dodao je da im je tijekom natjecanja najvažnije dati svoj maksimum, bez međusobnog prebacivanja krivnje.

"Mi gledamo rezultat na kraju dana. Borimo se i na kraju, kad pogledamo što smo napravili, s tim smo zadovoljni jer smo dali sve od sebe", zaključio je.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

asia express nikša kaleb goran šprem
Asia Express: Zmajeva ruta

ANKETA Što mislite, koji par sljedeći napušta 'Asia Express'?

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