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Asia Express: Zmajeva ruta

Goran Šprem za RTL.hr odgovorio Gazelama nakon prozivke da su 'bižuterija': 'Samo ću se nasmijati'

Prva epizoda Asia Expressa donijela je i prve tenzije među natjecateljima, a jedna od zanimljivijih situacija dogodila se između Zlatnih dečkiju – Gorana Šprema i Nikše Kaleba – te Gazela Katarine Mamić i Lane Valas

RTL.hr
09.09.2026 12:32

Nakon što su ih Gazele ranije primile u svoj prijevoz, situacija se kasnije okrenula kada su Šprem i Kaleb prvi uspjeli zaustaviti pick-up. Katarina i Lana pokušale su se pridružiti i ugurati u vozilo, no mjesta nije bilo dovoljno pa su morale potražiti drugi prijevoz.

"Tako je ispalo, nisu stale unutra. Vozači nisu dozvolili da nas se toliko vozi", objasnio je Šprem, osvrćući se na situaciju koja je izazvala raspravu među natjecateljima.

Šprem i Kaleb, Asia Express
Šprem i Kaleb, Asia Express FOTO: RTL

Gazele su kasnije komentirale kako se njihovi suparnici ne mogu nazivati "Zlatnim dečkima", već da su prije "bižuterija". Na njihovu prozivku Šprem nije želio ulaziti u raspravu, već je kratko odgovorio: "Samo ću se nasmijati."

Unatoč nesuglasicama, Zlatni dečki pokazali su se vrlo uspješnima u prvom izazovu. Prvi su stigli na cilj i osvojili amulet, a Šprem smatra da je ključan faktor bio upravo dobar prijevoz.

"Puno ovisi o sreći. Ključan je taj prijevoz. Stvarno smo imali puno sreće", rekao je Šprem, ističući koliko su u utrci presudni brzina snalaženja i pravi trenutak za zaustaviti vozilo.

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