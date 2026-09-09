Goran Šprem za RTL.hr odgovorio Gazelama nakon prozivke da su 'bižuterija': 'Samo ću se nasmijati'

"Tako je ispalo, nisu stale unutra. Vozači nisu dozvolili da nas se toliko vozi", objasnio je Šprem, osvrćući se na situaciju koja je izazvala raspravu među natjecateljima.

Nakon što su ih Gazele ranije primile u svoj prijevoz, situacija se kasnije okrenula kada su Šprem i Kaleb prvi uspjeli zaustaviti pick-up. Katarina i Lana pokušale su se pridružiti i ugurati u vozilo, no mjesta nije bilo dovoljno pa su morale potražiti drugi prijevoz.

Gazele su kasnije komentirale kako se njihovi suparnici ne mogu nazivati "Zlatnim dečkima", već da su prije "bižuterija". Na njihovu prozivku Šprem nije želio ulaziti u raspravu, već je kratko odgovorio: "Samo ću se nasmijati."

Unatoč nesuglasicama, Zlatni dečki pokazali su se vrlo uspješnima u prvom izazovu. Prvi su stigli na cilj i osvojili amulet, a Šprem smatra da je ključan faktor bio upravo dobar prijevoz.

"Puno ovisi o sreći. Ključan je taj prijevoz. Stvarno smo imali puno sreće", rekao je Šprem, ističući koliko su u utrci presudni brzina snalaženja i pravi trenutak za zaustaviti vozilo.

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