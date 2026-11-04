Gosti 'Večere za 5' gađali lopticama u čaše, a Mirjana otkrila nagradu: 'Porubljivanje hlača ili suknje'

Mirjana Vuletić na kraju svoje večere u 'Večeri za 5' odlučila je goste zabaviti nagradnom igrom. Na stol je postavila nekoliko staklenih posudica, a svaki je kandidat dobio ping-pong loptice koje je trebalo ubaciti u njih.

"Voljela sam stolni tenis i, s obzirom na to da imam velik stol, pomislila sam da bi mogao dobro doći da se loptica baca u čaše", objasnila je Mirjana kako je došla na ideju.