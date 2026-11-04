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Asia Express: Zmajeva ruta

Gosti 'Večere za 5' gađali lopticama u čaše, a Mirjana otkrila nagradu: 'Porubljivanje hlača ili suknje'

Mirjana Vuletić na kraju svoje večere u 'Večeri za 5' gostima je pripremila nagradnu igru s ping-pong lopticama i staklenim posudicama. Zabave nije nedostajalo, a posebnu pozornost privukla je i nagrada koju je osmislila kao krojačica

RTL.hr
04.11.2026 18:30

Mirjana Vuletić na kraju svoje večere u 'Večeri za 5' odlučila je goste zabaviti nagradnom igrom. Na stol je postavila nekoliko staklenih posudica, a svaki je kandidat dobio ping-pong loptice koje je trebalo ubaciti u njih.

"Voljela sam stolni tenis i, s obzirom na to da imam velik stol, pomislila sam da bi mogao dobro doći da se loptica baca u čaše", objasnila je Mirjana kako je došla na ideju.

Mirjana, Večera za 5
Mirjana, Večera za 5 FOTO: RTL

Gosti su se brzo unijeli u igru, a zabave i smijeha nije nedostajalo. Kako su sami priznali, veselili su se poput djece dok su pokušavali pogoditi posudice.

Nakon igre uslijedilo je i otkrivanje nagrade, koja je bila sasvim u Mirjaninu stilu. Budući da je krojačica, pobjedniku je ponudila jednu od svojih usluga. Predložila je porubljivanje hlača ili suknje te zamjenu patenta.

Nove epizode 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17.50 sati na RTL-u, a prije svih na platformi Voyo.

asia express mirjana
Asia Express: Zmajeva ruta

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