Gusarice dobile besplatnu hranu pa sklopile ruke: 'Pepa se moli Buddhi, ja se molim Kristu'

Budući da se nisu kvalificirale u utrku za imunitet, Gusarice su u 'Asia Expressu' same morale pronaći prenoćište. Potraga je potrajala, a u međuvremenu su Borna i Vesna poprilično ogladnjele.
Na jednom štandu na kojem se pripremala hrana uspjele su nagovoriti prodavačicu da im nešto pripremi, a Vesna se čak i sama uključila u pripremu.
Kad su napokon sjele za stol prepun različitih autentičnih jela, s uzbuđenjem su počele razgledavati što ih sve čeka. Ipak, prije prvog zalogaja Borna je odlučila da se valja pomoliti.
"Blagoslovi, Bože, nas i ove darove koje ćemo blagovati uz pomoć tvog milosrđa, po Kristu Gospodinu našemu. Amen", izgovorila je Borna. Vesna je pritom sklopila ruke i pridružila joj se u molitvi.
Borna je potom kroz osmijeh objasnila i kako ona doživljava različite duhovne običaje na koje nailaze tijekom putovanja. "Pepa se redovito moli Buddhi, ja se molim Kristu. Netko će nas uslišiti", rekla je.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.