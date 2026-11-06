Gusarice dobile besplatnu hranu pa sklopile ruke: 'Pepa se moli Buddhi, ja se molim Kristu'

Gusarice su nakon dugog traženja smještaja u 'Asia Expressu' uspjele doći do hrane na lokalnom štandu. Prije nego što su počele jesti, Borna se pomolila, a potom komentirala njihove različite duhovne običaje

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Budući da se nisu kvalificirale u utrku za imunitet, Gusarice su u 'Asia Expressu' same morale pronaći prenoćište. Potraga je potrajala, a u međuvremenu su Borna i Vesna poprilično ogladnjele. Na jednom štandu na kojem se pripremala hrana uspjele su nagovoriti prodavačicu da im nešto pripremi, a Vesna se čak i sama uključila u pripremu.

icon-expand icon-close icon-close Gusarice, Asia Express FOTO: RTL

Kad su napokon sjele za stol prepun različitih autentičnih jela, s uzbuđenjem su počele razgledavati što ih sve čeka. Ipak, prije prvog zalogaja Borna je odlučila da se valja pomoliti. "Blagoslovi, Bože, nas i ove darove koje ćemo blagovati uz pomoć tvog milosrđa, po Kristu Gospodinu našemu. Amen", izgovorila je Borna. Vesna je pritom sklopila ruke i pridružila joj se u molitvi.

icon-expand Gusarice, Asia Express FOTO: RTL