Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb Gospodin Savršeni Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Vijesti Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Asia Express: Zmajeva ruta

Gusarice dobile besplatnu hranu pa sklopile ruke: 'Pepa se moli Buddhi, ja se molim Kristu'

Gusarice su nakon dugog traženja smještaja u 'Asia Expressu' uspjele doći do hrane na lokalnom štandu. Prije nego što su počele jesti, Borna se pomolila, a potom komentirala njihove različite duhovne običaje

RTL.hr
06.11.2026 15:00

Budući da se nisu kvalificirale u utrku za imunitet, Gusarice su u 'Asia Expressu' same morale pronaći prenoćište. Potraga je potrajala, a u međuvremenu su Borna i Vesna poprilično ogladnjele.

Na jednom štandu na kojem se pripremala hrana uspjele su nagovoriti prodavačicu da im nešto pripremi, a Vesna se čak i sama uključila u pripremu.

Gusarice, Asia Express
Gusarice, Asia Express FOTO: RTL

Kad su napokon sjele za stol prepun različitih autentičnih jela, s uzbuđenjem su počele razgledavati što ih sve čeka. Ipak, prije prvog zalogaja Borna je odlučila da se valja pomoliti.

"Blagoslovi, Bože, nas i ove darove koje ćemo blagovati uz pomoć tvog milosrđa, po Kristu Gospodinu našemu. Amen", izgovorila je Borna. Vesna je pritom sklopila ruke i pridružila joj se u molitvi.

Gusarice, Asia Express
Gusarice, Asia Express FOTO: RTL

Borna je potom kroz osmijeh objasnila i kako ona doživljava različite duhovne običaje na koje nailaze tijekom putovanja. "Pepa se redovito moli Buddhi, ja se molim Kristu. Netko će nas uslišiti", rekla je.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

asia express borna kotromanić vesna banović
Asia Express: Zmajeva ruta

Luna Valas o pokojnoj sestri Stelli: 'Odmalena sam govorila da ću živjeti duplo zbog nje'

Moglo bi te zanimati

Od šifrirane poruke do pranja tuđeg rublja: Kreće novi pohod na imunitet u 'Asia Expressu'

Katarina nakon Bornina govora: 'To je bila kuća laži, kazalište, najbolja predstava dosad'

Gazde šokirani ponašanjem Zlatnih dečki: 'Žar za pobjedom jači im je od bontona'

Borna Zlatne dečke proglasila uzorom, Niko reagirao: 'Od prvog dana im se ulizala'

Luciano nahvalio Gazele: 'Nikad nisu bile u sivoj zoni, oduvijek su najpoštenije'

Borna se dobro naspavala, a onda se molitvom zahvalila: 'Blagoslovi Bože ovu našu domaćicu'

Pročitaj na Net.hr
Bivši muž Katy Perry proveo prvu noć iza rešetaka zbog silovanja: 'Bojim se zatvora'
Sergej Ćetković otvoreno o ljubavi i odnosima: 'Mnoge dobre žene naiđu na budalu'
Uhićen otac Meghan Markle: Sumnjiče ga za posjedovanje dječje pornografije
Koga ljubi Jerko Leko? Bivša žena se udala za Petkovića, a on je sada s Ivanom iz Livna
Miloš Biković nasmijao Ruse jednom rečenicom: Snimak pogledalo čak četiri milijuna ljudi
Nema kraja iznenađenjima u Vrilu: Zora posjećuje Katu u bolnici, a vraća se i Rajka
Victoria's Secret otvorio prvu trgovinu u Hrvatskoj: 'Došle smo u 5:20 i jako smo uzbuđene'
'Snimila sam mnogo fotografija u pin up i fetiš stilu, ali nikada nisam prešla granicu'
U redu bile i od 5 ujutro! U Zagrebu otvorena prva Victoria’s Secret: Pogledajte kako izgleda
Glumica se u 77. godini pridružila platformi za odrasle: Otkrila kakav će sadržaj objavljivati