Gusarice i Zlatni dečki u modnom duelu, Nikša: 'Mi smo ionako modno onesviješteni'

Gusarice i Zlatni dečki našli su se u duelu 'Asia Expressa' koji je na neki način zahtijevao i razumijevanje mode. Zadatak im je bio što preciznije rekreirati narodnu nošnju.

Jedan član tima morao je detaljno opisivati dijelove nošnje, dok je njegov partner trebao pronaći i donijeti pločicu s odgovarajućom fotografijom. Borna Kotromanić odmah je procijenila da bi joj takav zadatak mogao ići od ruke. "Možda bi mogao biti moj teren, ali Vesna je sa mnom pa nije zajednički teren", našalila se.

Nakon što im je Antonija Blaće objasnila pravila, provjerila je je li kandidatima sve jasno. Nikša joj je odgovorio u svom stilu: "Nama je jasno, mi smo ionako modno onesviješteni."