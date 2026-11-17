Voditelj 'Asia Expressa' Ante upozorio je Gusarice da su prekršile pravila o opasnosti i ugrozile sebe i snimatelje time što su šetale po cesti. "Ovdje je jednostavno bila cesta gdje je jedan auto prolazio svakih par minuta, gdje si se morao drukčije aktivirati", objasnila je Borna.

"Gubite jedno mjesto u poretku, mijenjate se s Gazelama", rekao je Ante Gusaricama i tražio ih da se odmah zamijene. "Pravda je tu, meni dovoljno", komentirala je Katarina. Borna je rekla da je ona kriva, da je plesala po cesti. Ante je istaknuo da mu snimka nije izgledala bezopasno.

Vesna je komentirala da kazna nije nikakva drama jer nema ispadanja i da će iz ovog naučiti lekciju.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.