Gusarice kaznile Gazde i Gazele, zaiskrilo između Vesne i Nike: 'Hvatate krivine'

Gusarice su nakon osvajanja amuleta dobile priliku kazniti dva tima u 'Asia Expressu', a njihov izbor pao je na Gazde i Gazele. Vesna je Niku Tokića Kartela optužila da 'hvata krivine', dok je kaznom Gazelama poželjela izravnati njihov raniji račun

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Osvajanjem amuleta Gusarice su u 'Asia Expressu' dobile i posebnu moć – pravo da kazne dva para. Borna Kotromanić i Vesna odlučile su kazniti Gazde i Gazele, a Vesna je objasnila razloge za obje odluke. Prvo se osvrnula na Gazde, Niku Tokića Kartela i njegova nećaka Ivana, prema kojima nije štedjela kritike. "Stvarno su neki parovi debelo u sivoj zoni. Tumače zadatke na svoj način i to je rubno. Tako da ću nominirati Gazde jer hvataju krivine", rekla je Vesna.

icon-expand icon-close icon-close Gazde, Asia Express FOTO: RTL

Niko se s njezinom procjenom nije složio. "Ako ne igram po pravilima, bio bih kažnjen. Neka kaže koja pravila", odgovorio je. Vesna je potom navela konkretne situacije koje su joj zasmetale. "Ako piše zapali svijeću ispred kuće, onda to nije hram. Ako trebamo izaći iz auta i naučiti mantru, onda te ne može vozač u autu učiti. Ne bi to bio problem da ne govoriš najviše o poštivanju pravila", poručila mu je.

icon-expand Gusarice, Asia Express FOTO: RTL