Gusarice kaznile Gazde i Gazele, zaiskrilo između Vesne i Nike: 'Hvatate krivine'

Osvajanjem amuleta Gusarice su u 'Asia Expressu' dobile i posebnu moć – pravo da kazne dva para. Borna Kotromanić i Vesna odlučile su kazniti Gazde i Gazele, a Vesna je objasnila razloge za obje odluke.
Prvo se osvrnula na Gazde, Niku Tokića Kartela i njegova nećaka Ivana, prema kojima nije štedjela kritike.
"Stvarno su neki parovi debelo u sivoj zoni. Tumače zadatke na svoj način i to je rubno. Tako da ću nominirati Gazde jer hvataju krivine", rekla je Vesna.
Niko se s njezinom procjenom nije složio. "Ako ne igram po pravilima, bio bih kažnjen. Neka kaže koja pravila", odgovorio je.
Vesna je potom navela konkretne situacije koje su joj zasmetale. "Ako piše zapali svijeću ispred kuće, onda to nije hram. Ako trebamo izaći iz auta i naučiti mantru, onda te ne može vozač u autu učiti. Ne bi to bio problem da ne govoriš najviše o poštivanju pravila", poručila mu je.
Kod odabira drugog para Vesna je bila znatno blaža. Kaznu je dodijelila Gazelama, no objasnila je kako joj cilj nije dodatno produbiti njihov raniji sukob. "Teško mi je odrediti drugi par. Ali voljela bih da izravnamo i da bude jedan", rekla je.
Otkrila je da ju je povrijedilo kada ih je Katarina ranije nominirala u utrku za ispadanje, no sada se nada da bi nakon uzvraćene kazne mogle ostaviti nesuglasice iza sebe.
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