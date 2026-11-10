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Asia Express: Zmajeva ruta

Gusarice osvojile amulet pa odmah ostale bez njega: 'Znate i same što niste napravile'

Borna i Vesna pokazale su brzinu i spretnost te stigle do još jednog vrijednog amuleta. No slavlje nije dugo trajalo. Zbog jednog dijela zadatka koji nisu ispunile, Antonija Blaće ubrzo im je priopćila da će osvojenu nagradu morati vratiti

RTL.hr
10.11.2026 22:10

Gusarice su među okupljenim timovima 'Asia Expressa' ponosno pokazale novi amulet, no uslijedio je neočekivani preokret. Borna i Vesna zadatak jesu odradile brzo, ali nisu poštovale baš sve njegove upute, što ih je na kraju koštalo osvojene nagrade.

Kad je voditeljica Antonija Blaće pred okupljenim timovima poručila osvajačima amuleta da ga pokažu, Vesna Banović odmah ga je izvadila. "Još jedan je pao", zadovoljno je poručila Vesna.

Gusarice, Asia Express
Gusarice, Asia Express FOTO: RTL

"Čestitam, cure, na brzini i spretnosti. Ali uvijek govorimo da točno čitate zadatak. U trenutku kad ste primale amulet jedan dio zadatka niste ispunile. Znate i same što. Niste nosile ove hlače na sloniće", rekla im je Antonija.

Gusarice, Asia Express
Gusarice, Asia Express FOTO: RTL

Borna je uz osmijeh objasnila zbog čega su odlučile preskočiti taj dio zadatka. "Da, bilo je između fashion icon (modne ikone) i katastrofičnog turista", našalila se.

Antonija je spremno uzvratila: "Fashion icon ćeš sigurno ostati, ali ostat ćete i bez amuleta."

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

asia express borna kotromanić vesna banović antonija blaće
Asia Express: Zmajeva ruta

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