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Asia Express: Zmajeva ruta

Gusarice osvojile treći amulet, Niko zaključio: 'Fora mi je da ga osvajaju žene u tim godinama'

Gusarice su u 'Asia Expressu' osvojile svoj treći amulet i prvi tajlandski, čime su se svrstale među dva tima s tri osvojena amuleta. Njihov uspjeh pohvalio je i Niko Tokić Kartelo, unatoč čestim sukobima s Bornom Kotromanić

RTL.hr
04.11.2026 08:00

Gusarice su u 'Asia Expressu' stigle do svog trećeg amuleta, koji je ujedno i prvi tajlandski amulet. Time su na samom početku utrke u trećoj zemlji dodatno učvrstile svoj status među najuspješnijim timovima.

Vesna nije skrivala zadovoljstvo novim uspjehom.

Gusarice, Asia Express
Gusarice, Asia Express FOTO: RTL

"Treći amulet je tu. Dobar je osjećaj. Sad smo jedan od dva tima koji ima tri amuleta", rekla je.

Njihov uspjeh komentirao je i Niko Tokić Kartelo, s kojim Borna Kotromanić tijekom utrke često ulazi u nove sukobe. Ovoga puta, međutim, za Gusarice je imao riječi pohvale.

"Fora mi je da žene u tim godinama osvajaju amulete. Nije ga lako osvojiti", poručio je Niko.

Ivan, Niko, Asia Express
Ivan, Niko, Asia Express FOTO: RTL

Treći amulet tako je Gusaricama donio važan prestiž na početku nove etape utrke, ali i potvrdu da ostaju među ekipama na koje ozbiljno treba računati.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

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Asia Express: Zmajeva ruta

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