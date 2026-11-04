Gusarice osvojile treći amulet, Niko zaključio: 'Fora mi je da ga osvajaju žene u tim godinama'

Gusarice su u 'Asia Expressu' stigle do svog trećeg amuleta, koji je ujedno i prvi tajlandski amulet. Time su na samom početku utrke u trećoj zemlji dodatno učvrstile svoj status među najuspješnijim timovima.
Vesna nije skrivala zadovoljstvo novim uspjehom.
"Treći amulet je tu. Dobar je osjećaj. Sad smo jedan od dva tima koji ima tri amuleta", rekla je.
Njihov uspjeh komentirao je i Niko Tokić Kartelo, s kojim Borna Kotromanić tijekom utrke često ulazi u nove sukobe. Ovoga puta, međutim, za Gusarice je imao riječi pohvale.
"Fora mi je da žene u tim godinama osvajaju amulete. Nije ga lako osvojiti", poručio je Niko.
Treći amulet tako je Gusaricama donio važan prestiž na početku nove etape utrke, ali i potvrdu da ostaju među ekipama na koje ozbiljno treba računati.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.