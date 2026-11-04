Gusarice osvojile treći amulet, Niko zaključio: 'Fora mi je da ga osvajaju žene u tim godinama'

Gusarice su u 'Asia Expressu' stigle do svog trećeg amuleta, koji je ujedno i prvi tajlandski amulet. Time su na samom početku utrke u trećoj zemlji dodatno učvrstile svoj status među najuspješnijim timovima.

"Treći amulet je tu. Dobar je osjećaj. Sad smo jedan od dva tima koji ima tri amuleta", rekla je.

Njihov uspjeh komentirao je i Niko Tokić Kartelo, s kojim Borna Kotromanić tijekom utrke često ulazi u nove sukobe. Ovoga puta, međutim, za Gusarice je imao riječi pohvale.

"Fora mi je da žene u tim godinama osvajaju amulete. Nije ga lako osvojiti", poručio je Niko.