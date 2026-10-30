Gusarice pokušale pomoći Katarini u 'Asia Expressu', a ona ih optužila za sabotažu: 'Stavile su me u ovu situaciju!'

Na vijeću 'Asia Expressa' dogodio se neočekivani preokret kada su Gusarice odlučile glasati za Savršene, kako bi pomogle Katarini Mamić u eliminacijskoj utrci. Njihova odluka mnoge je iznenadila, posebno zato što su se s Katarinom tijekom natjecanja već nekoliko puta našle u sukobu.
Unatoč ranijim nesuglasicama, Gusarice su poručile kako Katarinu žele vidjeti u Tajlandu te su odlučile glasati za tim za koji smatraju da bi joj mogao biti lakši protivnik.
"Moramo glasati za Savršene jer smatram da će oni biti malo slabiji protivnici i da će Katarina imati više šanse", objasnila je Borna. "A želimo vidjeti i nju i Lunu u Tajlandu", nadovezala se Vesna.
No, Katarina nije bila oduševljena njihovom odlukom. Štoviše, smatra da su upravo Gusarice odgovorne za neugodnu situaciju u kojoj se našla tijekom natjecanja.
"Ja mislim da su mene Gusarice stavile u ovu delikatnu situaciju s prijevozom. Mislim da je to bila sabotaža. Neću glasati za Savršene da bi meni u igri bilo lakše, nego ću glasati za Gusarice", odlučno je poručila Katarina.
Njezina reakcija nije najbolje sjela Vesni, koja smatra da bi Katarina trebala pokazati više zahvalnosti prema ostalim natjecateljima koji su joj odlučili pomoći. "Bilo bi mi drago da je Katarina malo svjesnija situacije u kojoj se našla i koliko smo svi skupa, naravno svojevoljno, izašli ususret. Mislim da bi trebala pokazati barem malo skromnosti i zahvalnosti", komentirala je Vesna.
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