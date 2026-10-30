Gusarice pokušale pomoći Katarini u 'Asia Expressu', a ona ih optužila za sabotažu: 'Stavile su me u ovu situaciju!'

Gusarice su na vijeću 'Asia Expressa' odlučile glasati za Savršene kako bi Katarini Mamić povećale šanse za ostanak u natjecanju. No, Katarina njihovu gestu nije doživjela kao pomoć, već je iznijela zamjerke na njihov račun

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Na vijeću 'Asia Expressa' dogodio se neočekivani preokret kada su Gusarice odlučile glasati za Savršene, kako bi pomogle Katarini Mamić u eliminacijskoj utrci. Njihova odluka mnoge je iznenadila, posebno zato što su se s Katarinom tijekom natjecanja već nekoliko puta našle u sukobu. Unatoč ranijim nesuglasicama, Gusarice su poručile kako Katarinu žele vidjeti u Tajlandu te su odlučile glasati za tim za koji smatraju da bi joj mogao biti lakši protivnik.

icon-expand icon-close icon-close Gusarice, Asia Express FOTO: RTL

"Moramo glasati za Savršene jer smatram da će oni biti malo slabiji protivnici i da će Katarina imati više šanse", objasnila je Borna. "A želimo vidjeti i nju i Lunu u Tajlandu", nadovezala se Vesna. No, Katarina nije bila oduševljena njihovom odlukom. Štoviše, smatra da su upravo Gusarice odgovorne za neugodnu situaciju u kojoj se našla tijekom natjecanja.

icon-expand Katarina, Asia Express FOTO: RTL