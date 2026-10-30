Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb Gospodin Savršeni Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Vijesti Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Asia Express: Zmajeva ruta

Gusarice pokušale pomoći Katarini u 'Asia Expressu', a ona ih optužila za sabotažu: 'Stavile su me u ovu situaciju!'

Gusarice su na vijeću 'Asia Expressa' odlučile glasati za Savršene kako bi Katarini Mamić povećale šanse za ostanak u natjecanju. No, Katarina njihovu gestu nije doživjela kao pomoć, već je iznijela zamjerke na njihov račun

RTL.hr
30.10.2026 15:00

Na vijeću 'Asia Expressa' dogodio se neočekivani preokret kada su Gusarice odlučile glasati za Savršene, kako bi pomogle Katarini Mamić u eliminacijskoj utrci. Njihova odluka mnoge je iznenadila, posebno zato što su se s Katarinom tijekom natjecanja već nekoliko puta našle u sukobu.

Unatoč ranijim nesuglasicama, Gusarice su poručile kako Katarinu žele vidjeti u Tajlandu te su odlučile glasati za tim za koji smatraju da bi joj mogao biti lakši protivnik.

Gusarice, Asia Express
Gusarice, Asia Express FOTO: RTL

"Moramo glasati za Savršene jer smatram da će oni biti malo slabiji protivnici i da će Katarina imati više šanse", objasnila je Borna. "A želimo vidjeti i nju i Lunu u Tajlandu", nadovezala se Vesna.

No, Katarina nije bila oduševljena njihovom odlukom. Štoviše, smatra da su upravo Gusarice odgovorne za neugodnu situaciju u kojoj se našla tijekom natjecanja.

Katarina, Asia Express
Katarina, Asia Express FOTO: RTL

"Ja mislim da su mene Gusarice stavile u ovu delikatnu situaciju s prijevozom. Mislim da je to bila sabotaža. Neću glasati za Savršene da bi meni u igri bilo lakše, nego ću glasati za Gusarice", odlučno je poručila Katarina.

Njezina reakcija nije najbolje sjela Vesni, koja smatra da bi Katarina trebala pokazati više zahvalnosti prema ostalim natjecateljima koji su joj odlučili pomoći. "Bilo bi mi drago da je Katarina malo svjesnija situacije u kojoj se našla i koliko smo svi skupa, naravno svojevoljno, izašli ususret. Mislim da bi trebala pokazati barem malo skromnosti i zahvalnosti", komentirala je Vesna.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

asia express katarina mamić vesna banović borna kotromanić
Asia Express: Zmajeva ruta

Niko otkrio zašto je glasao za Savršene u 'Asia Expressu': 'To je više sažaljenje!'

Moglo bi te zanimati

Katarina ponovno ostaje sama, a jedan tim osjeća se šikanirano: Tko napušta 'Asia Express' na korak do Tajlanda?

Šprem prepričavao Jokerima najnoviju svađu Borne i Nike: 'Njih dvoje najstariji, a dječja posla'

Pino usred izjave izgubio živce zbog Maje i poručio joj: 'Ne vrti se svijet oko tebe, znaš?'

Jokeri Zlatnim dečkima otkrivaju čari imuniteta, Maja ih bocnula: 'Fosili, hoćemo na masažu?'

Petar se ozbiljno primio čišćenja zahoda u 'Asia Expressu': 'Majka mi je rekla da sve što radim, radim najbolje što mogu'

Borna prala suđe pa se prisjetila književnika Ivana Raosa: 'Nazvao me marnom pčelom, hitrom lastavicom'

Pročitaj na Net.hr
Biste li je prepoznali? Borna Kotromanić pokazala kako je izgledala prije gotovo tri desetljeća
Transrodna kraljica estetskih operacija opet ljubi? Jessica Alves uhvaćena s bivšim dečkom
Seka Aleksić rasprodala i drugu Arenu Zagreb pa najavila treću: 'Hvala svima'
Ante je ljut na Nikolu, a Tereza se zbližava s tužiteljem
Nevjerojatno nalikuju slavnoj teti: Blizanke iz poznate obitelji ponovno su ukrale pozornost
Katie Holmes zaljubljena do ušiju: S osam godina mlađim partnerom nije skrivala nježnost
Marco Cuccurin o gubitku majke i emotivnoj pjesmi: 'Pet godina nisam otvorio njezin ormar'
Od samozatajne supruge do Prve dame: Ovako se Sanja Milanović mijenjala posljednjih 20 godina
Crnogorski pjevač otkrio detalje iz braka Meline i Harisa: Ovako se ponašala dizajnerica
Karlo je pobjednik slavonskog tjedna, a nagradu će potrošiti na vjenčanje