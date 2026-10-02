Gusarice prve stigle na cilj, Vesna odmah upozorila Bornu: 'Ajmo bez naslađivanja, možemo mi bolje'

Od tri tima koja su se borila u utrci za ispadanje, Gusarice su prve stigle na cilj i tako si osigurale ostanak u 'Asia Expressu'. Neposredno prije njihova dolaska ostali su timovi upravo razgovarali o Borni i Vesni. Antonija Blaće upitala ih je je li im, kada su nominirali Gusarice, cilj bio poslati ih kući.
"Nije nama plan bio da ih pošaljemo u Zagreb", rekao je Pino.
U tom trenutku Šprem je ugledao Bornu i Vesnu kako stižu, a Pino je uz smijeh dobacio: "Mi o vuku, a vuk na vrata."
Dok su prilazile ostalim kandidatima, Vesna je odmah pokušala smiriti situaciju i spriječiti bilo kakvo likovanje nakon pobjede. "Ajmo bez naslađivanja, please. Možemo mi bolje", poručila je Borni.
Ostali timovi dočekali su ih pljeskom, iako je Niko Tokić Kartelo kasnije imao svoj komentar na taj trenutak. "Pljesak je bio takav da se jedva čuo", rekao je.
Gazele su, međutim, priznale da su Gusarice svoj pljesak zaslužile. "Bože moj, izvršile su izvrsno zadatak, došle su prve. Kakve god da jesu, pobijedile su u toj igri", komentirale su.
Nakon gotovo jednoglasne nominacije i svih napetosti koje su obilježile Vijeće, Borna i Vesna tako su odgovorile na terenu – prve su završile utrku i izborile nastavak avanture.
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