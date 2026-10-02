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Asia Express: Zmajeva ruta

Gusarice prve stigle na cilj, Vesna odmah upozorila Bornu: 'Ajmo bez naslađivanja, možemo mi bolje'

Nakon što su ih gotovo svi timovi nominirali za utrku za ispadanje, Borna i Vesna uzvratile su pobjedom. Na cilj su stigle prve i osigurale ostanak u 'Asia Expressu', a njihov dolazak izazvao je zanimljive reakcije među ostalim kandidatima

RTL.hr
02.10.2026 15:00

Od tri tima koja su se borila u utrci za ispadanje, Gusarice su prve stigle na cilj i tako si osigurale ostanak u 'Asia Expressu'. Neposredno prije njihova dolaska ostali su timovi upravo razgovarali o Borni i Vesni. Antonija Blaće upitala ih je je li im, kada su nominirali Gusarice, cilj bio poslati ih kući.

"Nije nama plan bio da ih pošaljemo u Zagreb", rekao je Pino.

Šprem, Asia Express
Šprem, Asia Express FOTO: RTL

U tom trenutku Šprem je ugledao Bornu i Vesnu kako stižu, a Pino je uz smijeh dobacio: "Mi o vuku, a vuk na vrata."

Dok su prilazile ostalim kandidatima, Vesna je odmah pokušala smiriti situaciju i spriječiti bilo kakvo likovanje nakon pobjede. "Ajmo bez naslađivanja, please. Možemo mi bolje", poručila je Borni.

Gusarice, Asia Express
Gusarice, Asia Express FOTO: RTL

Ostali timovi dočekali su ih pljeskom, iako je Niko Tokić Kartelo kasnije imao svoj komentar na taj trenutak. "Pljesak je bio takav da se jedva čuo", rekao je.

Gusarice, Asia Express
Gusarice, Asia Express FOTO: RTL

Gazele su, međutim, priznale da su Gusarice svoj pljesak zaslužile. "Bože moj, izvršile su izvrsno zadatak, došle su prve. Kakve god da jesu, pobijedile su u toj igri", komentirale su.

Gazele, Asia Express
Gazele, Asia Express FOTO: RTL

Nakon gotovo jednoglasne nominacije i svih napetosti koje su obilježile Vijeće, Borna i Vesna tako su odgovorile na terenu – prve su završile utrku i izborile nastavak avanture.

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asia express borna kotromanić
Asia Express: Zmajeva ruta

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