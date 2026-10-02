Gusarice prve stigle na cilj, Vesna odmah upozorila Bornu: 'Ajmo bez naslađivanja, možemo mi bolje'

Nakon što su ih gotovo svi timovi nominirali za utrku za ispadanje, Borna i Vesna uzvratile su pobjedom. Na cilj su stigle prve i osigurale ostanak u 'Asia Expressu', a njihov dolazak izazvao je zanimljive reakcije među ostalim kandidatima

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Od tri tima koja su se borila u utrci za ispadanje, Gusarice su prve stigle na cilj i tako si osigurale ostanak u 'Asia Expressu'. Neposredno prije njihova dolaska ostali su timovi upravo razgovarali o Borni i Vesni. Antonija Blaće upitala ih je je li im, kada su nominirali Gusarice, cilj bio poslati ih kući. "Nije nama plan bio da ih pošaljemo u Zagreb", rekao je Pino.

icon-expand icon-close icon-close Šprem, Asia Express FOTO: RTL

U tom trenutku Šprem je ugledao Bornu i Vesnu kako stižu, a Pino je uz smijeh dobacio: "Mi o vuku, a vuk na vrata." Dok su prilazile ostalim kandidatima, Vesna je odmah pokušala smiriti situaciju i spriječiti bilo kakvo likovanje nakon pobjede. "Ajmo bez naslađivanja, please. Možemo mi bolje", poručila je Borni.

icon-expand Gusarice, Asia Express FOTO: RTL

Ostali timovi dočekali su ih pljeskom, iako je Niko Tokić Kartelo kasnije imao svoj komentar na taj trenutak. "Pljesak je bio takav da se jedva čuo", rekao je.

icon-expand Gusarice, Asia Express FOTO: RTL

Gazele su, međutim, priznale da su Gusarice svoj pljesak zaslužile. "Bože moj, izvršile su izvrsno zadatak, došle su prve. Kakve god da jesu, pobijedile su u toj igri", komentirale su.

icon-expand Gazele, Asia Express FOTO: RTL