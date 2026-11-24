Nakon što su osvojile imunitet, Gusarice uživaju u hotelu i odmaraju dok čekaju da završi borba ostala četiri para za ostanak u 'Asia Expressu'. "Kao da smo na bračnom putovanju", rekla je oduševljena Borna. "Kao da smo osvojile jackpot", rekla je Vesna.
Divile su se sobi i ručnicima od pravog pamuka. Kupaonica ih je oduševila veličinom te tušem s hladnom i toplom vodom. "Pet zvjezdica puta pet, tako se osjećam i tako izgleda ova soba", istaknula je Vesna.
"Presretne smo i zahvalne dragom Bogu", rekla je Borna.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15 na RTL-u, a prije svih na Voyo.