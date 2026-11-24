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Nakon što su osvojile imunitet, Gusarice uživaju u hotelu i odmaraju dok čekaju da završi borba ostala četiri para za ostanak u 'Asia Expressu'. "Kao da smo na bračnom putovanju", rekla je oduševljena Borna. "Kao da smo osvojile jackpot", rekla je Vesna.

icon-expand icon-close icon-close Gusarice, Asia Express: Zmajeva ruta FOTO: RTL

Divile su se sobi i ručnicima od pravog pamuka. Kupaonica ih je oduševila veličinom te tušem s hladnom i toplom vodom. "Pet zvjezdica puta pet, tako se osjećam i tako izgleda ova soba", istaknula je Vesna.

icon-expand Gusarice, Asia Express: Zmajeva ruta FOTO: RTL