Gusarice usred Tajlanda ugostio čovjek koji poznaje Omiš: 'Kad opet dođeš u Hrvatsku, spavat ćeš kod nas'

Gusarice su se u 'Asia Expressu' malo pomučile s pronalaskom prenoćišta, no na kraju ih je dočekalo veliko iznenađenje. Usred Tajlanda pronašle su Kanađanina koji godinama dolazi u Hrvatsku i dobro poznaje kraj iz kojeg su Borna i Vesna

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'Asia Express' trenutačno se nalazi u jednom turističkom tajlandskom gradu, što je nekim timovima znatno olakšalo potragu za prenoćištem. Gusarice ipak nisu odmah imale sreće, a noć je već pala kada su napokon naišle na Kanađanina koji ondje živi i koji im je odlučio pomoći. U razgovoru su ubrzo otkrile nešto što ih je potpuno iznenadilo – njihov domaćin gotovo svake godine boravi u Hrvatskoj. "Kao zaposlenik turističke agencije, počeo sam raditi s hrvatskim kapetanima. Bili smo na Visu, Hvaru, Korčuli... Radio sam s hrvatskim kapetanima svako ljeto sedam godina. Imam njihove brojeve. Bio je Stanko, vlasnik jahte... On živi u mjestu Duće", ispričao im je Kanađanin.

icon-expand icon-close icon-close Gusarice, Asia Express FOTO: RTL

Čim je čula ime mjesta, Vesna se oduševila. "Duće?! To je pet kilometara udaljeno od mog rodnog grada Omiša", otkrila mu je. Pokazalo se da njihov novi poznanik dobro zna i za Omiš, što je Gusarice još više iznenadilo. "Mi smo odrasle u Omišu", nadovezala se Borna. Nakon što im je on ponudio prenoćište u Tajlandu, Vesna je odlučila uzvratiti gostoprimstvo. "Kad idući put dođete u Hrvatsku, možete spavati kod nas", poručila mu je.

icon-expand Gusarice, Asia Express FOTO: RTL