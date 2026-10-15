Gusarice uživale u raskošnom smještaju, Borna dirnuta: 'Razmišljam o tome kako me prati blagoslov'

Borna Kotromanić i Vesna Banović pronašle su, kako kažu, najbogatiju kuću u kojoj su dosad boravile, a osim raskošnog uređenja, oduševili su ih srdačni domaćini i bogata ponuda hrane. Posebno ih je razveselio jedan detalj u kupaonici

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Gusarice Borna Kotromanić i Vesna Banović u 'Asia Expressu' imale su razloga za zadovoljstvo nakon što su pronašle smještaj koji ih je oduševio. Ne samo da su ih domaćini dočekali iznimno srdačno i gostoljubivo nego su ostale iznenađene i raskoši kuće u kojoj će provesti noć. Već pri dolasku bilo je jasno da ih čeka posebno iskustvo. Domaćica je srdačno zagrlila Bornu, a za svoje gošće pripremila je i raznovrsnu hranu. No, pravo iznenađenje uslijedilo je tijekom obilaska kuće, kada su Gusarice shvatile kakav su smještaj pronašle.

icon-expand icon-close icon-close Borna, Asia Express FOTO: RTL

Kad oni kažu zlatna školjka, mi imamo zlatni umivaonik", našalila se Borna, ne skrivajući oduševljenje. Osim raskoši doma, Bornu je posebno dirnula činjenica da tijekom utrke redovito nailaze na ljude koji ih tako lijepo primaju u svoje domove. Baš se osjećam sretno. Razmišljam o tome kako me prati blagoslov, da nam je svaku večer stvarno lijepo", priznala je Borna.

icon-expand Vesna, Borna, Asia Express FOTO: RTL