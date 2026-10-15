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Asia Express: Zmajeva ruta

Gusarice uživale u raskošnom smještaju, Borna dirnuta: 'Razmišljam o tome kako me prati blagoslov'

Borna Kotromanić i Vesna Banović pronašle su, kako kažu, najbogatiju kuću u kojoj su dosad boravile, a osim raskošnog uređenja, oduševili su ih srdačni domaćini i bogata ponuda hrane. Posebno ih je razveselio jedan detalj u kupaonici

RTL.hr
15.10.2026 08:00

Gusarice Borna Kotromanić i Vesna Banović u 'Asia Expressu' imale su razloga za zadovoljstvo nakon što su pronašle smještaj koji ih je oduševio. Ne samo da su ih domaćini dočekali iznimno srdačno i gostoljubivo nego su ostale iznenađene i raskoši kuće u kojoj će provesti noć.

Već pri dolasku bilo je jasno da ih čeka posebno iskustvo. Domaćica je srdačno zagrlila Bornu, a za svoje gošće pripremila je i raznovrsnu hranu. No, pravo iznenađenje uslijedilo je tijekom obilaska kuće, kada su Gusarice shvatile kakav su smještaj pronašle.

Borna, Asia Express
Borna, Asia Express FOTO: RTL

Kad oni kažu zlatna školjka, mi imamo zlatni umivaonik", našalila se Borna, ne skrivajući oduševljenje.

Osim raskoši doma, Bornu je posebno dirnula činjenica da tijekom utrke redovito nailaze na ljude koji ih tako lijepo primaju u svoje domove.

Baš se osjećam sretno. Razmišljam o tome kako me prati blagoslov, da nam je svaku večer stvarno lijepo", priznala je Borna.

Vesna, Borna, Asia Express
Vesna, Borna, Asia Express FOTO: RTL

Ni Vesna nije skrivala oduševljenje, a posebno ju je razveselila činjenica da ovaj smještaj ima zahodsku školjku i tuš, što je tijekom zahtjevne avanture itekako dobrodošlo.

To je bila najbogatija kuća u kojoj smo dosad bile", zaključila je Vesna.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

asia express borna kotromanić vesna banović
Asia Express: Zmajeva ruta

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