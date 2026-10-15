Gusarice uživale u raskošnom smještaju, Borna dirnuta: 'Razmišljam o tome kako me prati blagoslov'

Gusarice Borna Kotromanić i Vesna Banović u 'Asia Expressu' imale su razloga za zadovoljstvo nakon što su pronašle smještaj koji ih je oduševio. Ne samo da su ih domaćini dočekali iznimno srdačno i gostoljubivo nego su ostale iznenađene i raskoši kuće u kojoj će provesti noć.
Već pri dolasku bilo je jasno da ih čeka posebno iskustvo. Domaćica je srdačno zagrlila Bornu, a za svoje gošće pripremila je i raznovrsnu hranu. No, pravo iznenađenje uslijedilo je tijekom obilaska kuće, kada su Gusarice shvatile kakav su smještaj pronašle.
Kad oni kažu zlatna školjka, mi imamo zlatni umivaonik", našalila se Borna, ne skrivajući oduševljenje.
Osim raskoši doma, Bornu je posebno dirnula činjenica da tijekom utrke redovito nailaze na ljude koji ih tako lijepo primaju u svoje domove.
Baš se osjećam sretno. Razmišljam o tome kako me prati blagoslov, da nam je svaku večer stvarno lijepo", priznala je Borna.
Ni Vesna nije skrivala oduševljenje, a posebno ju je razveselila činjenica da ovaj smještaj ima zahodsku školjku i tuš, što je tijekom zahtjevne avanture itekako dobrodošlo.
To je bila najbogatija kuća u kojoj smo dosad bile", zaključila je Vesna.
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