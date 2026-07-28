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Asia Express: Zmajeva ruta

Hit fotka s dalekog istoka: Pogledajte kako se Ante Travizi sprema za 'Asia Express: Zmajeva ruta'

Pripreme za novi RTL-ov megahit 'Asia Express: Zmajeva ruta' donose nam dozu zabave kakvu smo i očekivali od novog voditeljskog dvojca

RTL.hr
28.07.2026 20:00

Nakon što nas je Antonija Blaće oduševila svojim terenskim modnim kombinacijama i opuštenim trenucima s terena, njezin suvoditelj, splitski komičar Ante Travizi, podigao je ljestvicu humora na potpuno novu razinu.

Pretvorio se u tradicijskog azijskog ratnika

Na službenom profilu showa osvanuo je urnebesan kadar na kojem Ante pozira u potpunoj tradicijskoj azijskoj ratničkoj opremi. Sa starinskim šljemom na glavi, tamnim oklopom i impozantnim mačem u ruci, komičar izgleda kao da je upravo izronio iz nekog povijesnog spektakla. Cijeli prizor dodatno je začinjen natpisom preko slike s kojim se svatko od nas može poistovjetiti: "Instagram story tog jednog frenda u 10 ujutro na random utorak".

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Odbrojavanje do jesenskog spektakla

Uz ovakve kadrove iza kulisa jasno je da na setu na dalekom istoku ne nedostaje smijeha i dobre energije, unatoč tome što je riječ o iznimno zahtjevnom i napornom projektu. Dok se voditelji sjajno zabavljaju i pripremaju najave, publika s nestrpljenjem iščekuje vidjeti kako će se natjecatelji boriti s izazovima bez scenarija i sa samo jednim eurom dnevno u džepu. 

Spektakl 'Asia Express: Zmajeva ruta' na RTL i streaming platformu Voyo stiže već ovoga rujna!

ante travizi asia express: zmajeva ruta asia express
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