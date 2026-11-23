Gazele su dobro napredovale u utrci za ostanak, no onda nisu znale gdje točno trebaju doći u hram. "Daj potrči", rekla je Katarina Luni. "Ne da mi se trčati kao muha bez glave po hramu gdje ne znam idem li u pravom smjeru uopće, gdje se što nalazi", komentirala je Luna.

Pokazivala je Katarini gdje je hram dok je ona hodala ispred nje. "Ne pričam s tobom", rekla joj je ona. "Gdje ideš tamo? Ovo je hram", viknula joj je Luna.

"Dobro jutro, hvala", rekla joj je Katarina. Luna je objasnila da su se ona i Katarina posvađale jer je Katarina jurila po hramu, a ona nije htjela jer joj je ruksak težak. Dodala je da nisu ništa postigle ni s njezinim ni Katarininim principom.

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