Nakon što su izvršile jedan od zadataka u borbi za imunitet, Vesna je požurivala Bornu da dođe na bicikl, a bila je i ljuta na nju jer je izgubila papir iz crvene omotnice. "Sjedaj na je*eni bicikl", vikala je.
Požalila se i da ne zna gdje treba voziti jer su Jokeri otišli. Borna ju je tješila da će znati gdje trebaju.
Kasnije je objašnjavala svoje ponašanje. "Ja sam u jednom stanju borbenosti, agresivnosti", rekla je Vesna, koja je prigovorila Borni da nije mogla pričuvati jednu stvar.
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