Nakon što su izvršile jedan od zadataka u borbi za imunitet, Vesna je požurivala Bornu da dođe na bicikl, a bila je i ljuta na nju jer je izgubila papir iz crvene omotnice. "Sjedaj na je*eni bicikl", vikala je.

Požalila se i da ne zna gdje treba voziti jer su Jokeri otišli. Borna ju je tješila da će znati gdje trebaju.