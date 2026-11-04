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Asia Express: Zmajeva ruta

Hoće li Zlatni dečki osvojiti još jedan amulet? 'Borna im se toliko ulizuje da je to postalo neumjesno'

Koliko se timovi razumiju u tajlandske poslastice? Zašto se danas smije krasti, tko će biti najbolji u duelu i kome će mračna špilja biti svijetla točka dana - ne propustite pogledati večeras od 21.15 na RTL-u ili odmah na platformi Voyo

RTL.hr
04.11.2026 10:33

Šest preostalih timova u showu 'Asia Express: Zmajeva ruta' dočekalo je prvo jutro na sjeveru Tajlanda, a pred njima je nova utrka u kojoj ih amulet čeka 40 kilometara dalje.

Super smo se naspavale: svježe, odmorne, regenerirane, kao da jučer ništa nije bilo", kaže Vesna iz tima Gusarice. Jutro je počelo lijepo, dobile smo doručak, kavu...", dodaje Katarina iz tima Gazele. Luna, međutim, nije tako dobro raspoložena: Loše sam spavala jer sam užasno loše volje i fizički nisam dobro." Ni u timu Gazde jutro nije počelo najbolje: Nismo dobili ni večeru, nećemo dobiti ni doručak, idemo gladni u utrku."

Katarina i Luna, Gazele, Asia Express
Katarina i Luna, Gazele, Asia Express FOTO: RTL

Luciano više nema probavnih tegoba, a Zlatne dečke razveselio je doručak koji su im domaćini pripremili iako su rekli da im nije potreban.

Sad kad nas je ostalo tako malo, uopće ne znam tko ide idući van, tko ostaje", priznaje Luna.

Gusarice, Borna i Vesna, Asia Express
Gusarice, Borna i Vesna, Asia Express FOTO: RTL

Osim utrke, pozornost privlače i odnosi među natjecateljima. Borna iz tima Gusarice ne skriva koliko je impresionirana Zlatnim dečkima: Naš je trenutni momentum fokus na najbolje - i to su Zlatni dečki. Oni su nam uzor svojim sportskim elanom, konzistentnom energijom, entuzijazmom, snalaženjem u različitim zadacima, izazovima... Imaju i spretnost u rukama, dobru memoriju, brze noge, imaju tu želju da budu najbolji, da nikome ne otežavaju."

Borna se od prvog dana toliko ulizuje Zlatnim dečkima da je to postalo neumjesno", smatra Niko. Goran, pak, poručuje da Zlatni dečki ne odustaju od vlastitog pristupa natjecanju: Svaku utrku, bez obzira na to je li za amulet, opstanak ili ne znam što - radimo najbolje što možemo."

Zlatni decki, Asia Express
Zlatni decki, Asia Express FOTO: RTL

Koliko se timovi razumiju u tajlandske poslastice? Zašto se danas smije krasti, tko će biti najbolji u duelu i kome će mračna špilja biti svijetla točka dana - ne propustite pogledati večeras od 21.15 na RTL-u ili odmah na platformi Voyo.

asia express zlatni dečki gusarice
Asia Express: Zmajeva ruta

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