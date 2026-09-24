I Katarina se na Instagramu našalila na račun Borne Kotromanić: One su srodne duše 'Asia Expressa'

Nakon sukoba u 'Asia Expressu' , u kojem je Borna Kotromanić prozvala Katarinu Mamić zbog navodnog duga od pet dolara za mlijeko za tijelo, ali i Luciana Plazibata nazvala dečkićem sa sindromom dive", čini se da se sudionici još uvijek zabavljaju na račun situacije.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga. Omogući

Nakon što je Luciano prvi objavio AI generiranu fotografiju sebe i Borne kao novog para showa, uz šaljivi naziv 'dive', sada je isti potez povukla i Katarina.

Ona je objavila svoju verziju 'novog para', a za kombinaciju sebe i Borne odabrala je naziv 'srodne duše'. Na fotografiji Katarina u ruci drži upravo ono što je bilo u središtu njihove rasprave – mlijeko za tijelo.

Čini se da su, barem na društvenim mrežama, odlučile okrenuti cijelu situaciju na šalu.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.