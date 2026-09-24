Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb IQ 160 Gospodin Savršeni Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Asia Express: Zmajeva ruta

I Katarina se na Instagramu našalila na račun Borne Kotromanić: One su srodne duše 'Asia Expressa'

Drama iz 'Asia Expressa' dobila je svoj nastavak na društvenim mrežama, ali ovoga puta u šaljivom tonu. Nakon što je Luciano Plazibat spojio sebe i Bornu Kotromanić u AI verziju 'novog para' showa, svoj odgovor odlučila je dati i Katarina Mamić

RTL.hr
24.09.2026 09:16

Nakon sukoba u 'Asia Expressu', u kojem je Borna Kotromanić prozvala Katarinu Mamić zbog navodnog duga od pet dolara za mlijeko za tijelo, ali i Luciana Plazibata nazvala dečkićem sa sindromom dive", čini se da se sudionici još uvijek zabavljaju na račun situacije.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Nakon što je Luciano prvi objavio AI generiranu fotografiju sebe i Borne kao novog para showa, uz šaljivi naziv 'dive', sada je isti potez povukla i Katarina.

Borna Kotromanić, Katarina Mamić, Asia Express
Borna Kotromanić, Katarina Mamić, Asia Express FOTO: RTL

Ona je objavila svoju verziju 'novog para', a za kombinaciju sebe i Borne odabrala je naziv 'srodne duše'. Na fotografiji Katarina u ruci drži upravo ono što je bilo u središtu njihove rasprave – mlijeko za tijelo.

Čini se da su, barem na društvenim mrežama, odlučile okrenuti cijelu situaciju na šalu.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

asia express katarina mamić borna kotromanić
Asia Express: Zmajeva ruta

Borna Kotromanić za RTL.hr otkrila svoju stranu priče iz 'Asia Expressa': 'Zvijezde na nebu sve gledaju'

Asia Express: Zmajeva ruta

Ella Dvornik zbog kazne Zlatnih dečki morala pjevati, a na kraju su joj svi zapljeskali

Moglo bi te zanimati

Loren je zabrinuta zbog nove bombshellice: 'Ljuta sam, sama sam si kriva što sam birala najboljeg dečka ovdje'

Ella Dvornik zbog kazne Zlatnih dečki morala pjevati, a na kraju su joj svi zapljeskali

Natjecatelji 'Asia Expressa' se zabavljali, a Borna im ugasila glazbu: 'Ona želi biti glavni negativac'

Kaleb o veslačkom izazovu u 'Asia Expressu': 'Da ovo izgubim, smijala bi mi se cijela dolina Neretve'

Šprem s bakicom zaigrao košarku, Kaleb u šoku: 'Koliko ljudi od 70 godina kod nas ujutro uzme loptu'

Zlatni dečki curici u 'Asia Expressu ' poklonili haljinu: 'Zbog ovog djeteta sam sretan'

Pročitaj na Net.hr
Sve pršti od luksuza: Supruga Duje Ćalete-Cara pokazala kako izgleda njezin život u Italiji
Poseban zadatak i kršenje pravila: Koji tim 'Asia Expressa' večeras osvaja imunitet?
Lu Jakelić ulazi u novu glazbenu eru: Stiže 'Amajlija', a Zagreb čeka veliki koncert
U 24. godini preminuo poznati regionalni tiktoker: Pratitelji shrvani, oglasio se i prijatelj
Ove fotografije nisu trebale biti objavljene: Žanamari pozirala u izazovnom modnom izdanju
'Sve sam u jednom danu izgubio': Suze, očaj i nevjerica u Vrilu
'Dom po mom' s Lanom Pavić: Tjedna doza dizajna, nekretnina i inspiracije stiže na RTL
Kako danas izgleda jedina kći Michaela Schumachera? Nevjerojatno nalikuje slavnom ocu
Senidah nas je povela u svoju Ljubljanu: Evo što je sve otkrila pred našim kamerama
Matea Ibanez progovorila o svom biznisu: 'Često mi govore - tebi financijski ništa nije falilo'