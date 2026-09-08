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Asia Express: Zmajeva ruta

'I kravu bismo jahali da nam je stala': Niko Tokić Kartelo i nećak u 'Asia Expressu' stopirali traktor

U 'Asia Expressu' nema biranja prijevoza – važno je samo krenuti naprijed. To su odmah shvatili Niko Tokić Kartelo i njegov nećak Ivan, koji su bili spremni prihvatiti baš svaku opciju, pa čak i vožnju traktorom

RTL.hr
08.09.2026 22:30

Bivši predsjednički kandidati Niko Tokić Kartelo i njegov nećak Ivan već su se u prvoj epizodi 'Asia Expressa' pokazali kao jedan od najborbenijih parova. Kako su i sami priznali, pristali bi na sve metode samo da se mogu kretati prema naprijed. 

Niko Tokić Kartelo, Ivan Tokić, Asia Express
Niko Tokić Kartelo, Ivan Tokić, Asia Express FOTO: RTL

"Mi bismo iz očaja sve prihvatili. I kravu bismo jahali da nam je stala", priznao je Ivan. On i stric na kraju su uspjeli nažicati prijevoz traktorom. 

"Pa dokud vozi - vozi", složili su se. 

Niko Tokić Kartelo, Ivan Tokić, Asia Express
Niko Tokić Kartelo, Ivan Tokić, Asia Express FOTO: RTL

Brže su hodali

Ukrcali su se. No, zaključili su da im to ni nije neka sreća. 

"Ajmo u petu", viču vozaču. No, uzalud. 

Niko Tokić Kartelo, Ivan Tokić, Asia Express
Niko Tokić Kartelo, Ivan Tokić, Asia Express FOTO: RTL

"Brže smo hodali", zaključili su na kraju. No, od ovog prijevoza nisu odustali. Barem nisu morali nositi stvari. 

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka do četvrtka u 20:15, a prije svih na Voyo.

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Asia Express: Zmajeva ruta

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