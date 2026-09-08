'I kravu bismo jahali da nam je stala': Niko Tokić Kartelo i nećak u 'Asia Expressu' stopirali traktor

Bivši predsjednički kandidati Niko Tokić Kartelo i njegov nećak Ivan već su se u prvoj epizodi 'Asia Expressa' pokazali kao jedan od najborbenijih parova. Kako su i sami priznali, pristali bi na sve metode samo da se mogu kretati prema naprijed.
"Mi bismo iz očaja sve prihvatili. I kravu bismo jahali da nam je stala", priznao je Ivan. On i stric na kraju su uspjeli nažicati prijevoz traktorom.
"Pa dokud vozi - vozi", složili su se.
Brže su hodali
Ukrcali su se. No, zaključili su da im to ni nije neka sreća.
"Ajmo u petu", viču vozaču. No, uzalud.
"Brže smo hodali", zaključili su na kraju. No, od ovog prijevoza nisu odustali. Barem nisu morali nositi stvari.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka do četvrtka u 20:15, a prije svih na Voyo.