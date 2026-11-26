Gazele su otkrile da su nakon svega promijenile mišljenje o Vesni jer su bile uvjerene da nije kao Borna. "Čak je uspjela na pet minuta malo to odglumiti, a zapravo su iste osobe. Njoj je trebalo duže da drži masku budistice", komentirale su.

icon-expand icon-close icon-close Gusarice, Asia Express: Zmajeva ruta FOTO: RTL

Luciano je istaknuo da bi ga bilo sram da njegova majka tako priča. "One su se dovoljno predstavile javnosti", rekla je Borna. "To je zla žena", izjavio je Luciano. "Ja sam šokiran bio, a gdje one ne bi bile, a na njih se odnosi", komentirao je Niko.

icon-expand Gazde, Asia Express: Zmajeva ruta FOTO: RTL

"Cure me podsjećaju na onu 'Priču iz davnina' Ivane Brlić Mažuranić kada stara baba uvjerava svog sina da je snaha guja, a on joj ne vjeruje dok snaha ne pokaže jezik i to je moj stav i ja se toga držim", ispričala je Borna. Luna je rekla da joj je ružno što jedna majka tako razgovara. "Ma stvarno. Jedna majka, jedna baka da se tako razgovara s drugim ljudima, pogotovo s dvije ženske osobe kojima bi ona trebala biti uzor jer je starija od njih", komentirala je.

icon-expand Gazele, Asia Express: Zmajeva ruta FOTO: RTL