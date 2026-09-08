'Imam četrdeset i kusur godina, a nikad nisam stopirala': Panika pred početak 'Asia Expressa'

Kako pronaći prijevoz u nepoznatoj zemlji? Đana Smajo i njezina mama Meri imaju svoj plan – malo hrabrosti, malo mahanja i puno vjere da će ih netko primijetiti. U novoj objavi na Instagramu 'Asia Expressa' otkrile su kako zamišljaju snalaženje na putu koji će ih staviti pred brojne izazove.

Meri je priznala da će joj upravo taj dio putovanja biti potpuno novo iskustvo. "Ja nikad nisam stopirala, imam četrdeset i kusur godina. Stvarno, iskreno, nikad u životu nisam stopala", rekla je, dok je Đana odmah ponudila svoje rješenje.

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"Pa ne znam, klasikica uvijek prođe", rekla je Đana podižući palac gore. "Ako bude potrebno, bit će i mahanja, samo ne smijemo pretjerivati, iskakati na cestu", poručila je, dodajući kako vjeruje da bi činjenica da su dvije žene mogla biti njihova prednost. "Kontam, dvije smo pa će to upaliti", zaključila je.

S njezinom se idejom složila i mama Meri koja je kroz smijeh dodala: "Ja računam, ženske su i to je to."

Upravo će ovakve situacije biti dio svakodnevice natjecatelja u 'Asia Expressu'. Umjesto luksuznog putovanja, parovi će se morati osloniti na vlastitu snalažljivost, pomoć lokalnog stanovništva i sposobnost brzog donošenja odluka kako bi stigli do zadanih odredišta.

'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od večeras, 8. rujna u 20:15 na RTL-u ili odmah na Voyo.