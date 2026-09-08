'Imate osam minuta da se spremite': Pogledajte brutalno buđenje kandidata 'Asia Expressa'

Devet timova, tri azijske zemlje i samo jedan euro dnevno – počela je najneobičnija televizijska utrka u kojoj će snalažljivost, hrabrost i spremnost na izlazak iz zone komfora biti važniji od svega. Prva epizoda 'Asia Expressa' odmah je natjecatelje bacila u nepoznato

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Započela je prva epizoda napetog avanturističkog showa 'Asia Express' u kojem devet timova kreće u avanturu života. Pred njima je 6000 kilometara neizvjesnosti kroz srce jugoistočne Azije, od drevnih hramova Kambodže, preko mističnog Laosa do užurbanog Tajlanda. Pravila su jednostavna, ali brutalna: imaju samo jedan euro dnevno, a za prijevoz, hranu i smještaj morat će se osloniti isključivo na vlastitu snalažljivost i dobrotu potpunih stranaca.

icon-expand icon-close icon-close Ante Travizi, Asia Express FOTO: RTL

Avantura je za natjecatelje započela iznenadnim buđenjem u ruralnoj Kambodži. Voditelj Ante Travizi budio ih je megafonom, te im je, zajedno s djelatnicima, hotelskog naselja, upadao u sobe i požurivao ih. "Znali smo da ćete doći, samo nismo znali kada", rekli su Traviziju Niko Tokić Kartelo i njegov nećak Ivan.

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