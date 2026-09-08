'Imate osam minuta da se spremite': Pogledajte brutalno buđenje kandidata 'Asia Expressa'

Započela je prva epizoda napetog avanturističkog showa 'Asia Express' u kojem devet timova kreće u avanturu života. Pred njima je 6000 kilometara neizvjesnosti kroz srce jugoistočne Azije, od drevnih hramova Kambodže, preko mističnog Laosa do užurbanog Tajlanda. Pravila su jednostavna, ali brutalna: imaju samo jedan euro dnevno, a za prijevoz, hranu i smještaj morat će se osloniti isključivo na vlastitu snalažljivost i dobrotu potpunih stranaca.
Avantura je za natjecatelje započela iznenadnim buđenjem u ruralnoj Kambodži. Voditelj Ante Travizi budio ih je megafonom, te im je, zajedno s djelatnicima, hotelskog naselja, upadao u sobe i požurivao ih.
"Znali smo da ćete doći, samo nismo znali kada", rekli su Traviziju Niko Tokić Kartelo i njegov nećak Ivan.
Samo osam minuta
Još veći šok među natjecateljima zavladao je kad im je voditelj otkrio da imaju svega osam minuta da spakiraju sve što im treba.
"Što možeš u osam minuta", u brizi se pitala Katarina Mamić, dok je Meri Smajo u panici ustanovila "Ja ništa nisam spakirala".
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka do četvrtka u 20:15, a prije svih na Voyo.