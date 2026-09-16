Ines želi odustati od 'Asia Expressa', Ella je vraća u utrku: 'Ako želiš ići doma, idemo zadnje doći'

U 'Asia Expressu' ne testira se samo izdržljivost, već i odnosi među ljudima. A kada je Ines stigla do granice svojih mogućnosti, Ella je pokazala da ponekad upravo podrška partnera vrijedi više od bilo koje strategije

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Umor je u 'Asia Expressu' počeo uzimati danak, a za Ines je stigao trenutak kada je posumnjala može li nastaviti dalje. Nakon brojnih izazova, neispavanih noći i stalne utrke s vremenom, poželjela je odustati. Ali Ella nije dopustila da ih taj trenutak slomi.

icon-expand icon-close icon-close Ella Dvornik, Ines Korić Miotto, Asia Express FOTO: RTL

"Ne moramo pobijediti. Idemo pa kad dođemo, dođemo. Kog' boli briga. Ako želiš ići doma, idemo zadnje doći", poručila joj je Ella, pokušavajući joj skinuti pritisak i vratiti osmijeh.

icon-expand Ella Dvornik, Ines Korić Miotto, Asia Express FOTO: RTL

Dok je Ines već bila na rubu odustajanja, Ella je nastavila tražiti rješenje. Pregledavajući kartu za nastavak utrke, zajedno su pokušale pronaći pravi smjer – a Ines je upravo tada dobro procijenila kojim putem trebaju krenuti. Taj mali trenutak podsjetio je Ellu koliko joj je partnerica važna. "Eto vidiš, što bih ja bez tebe? I sad ćeš mi tu odustati", zaključila je Ella, vraćajući Ines vjeru da još uvijek mogu nastaviti.

icon-expand Ella Dvornik, Ines Korić Miotto, Asia Express FOTO: RTL