Ines želi odustati od 'Asia Expressa', Ella je vraća u utrku: 'Ako želiš ići doma, idemo zadnje doći'

Umor je u 'Asia Expressu' počeo uzimati danak, a za Ines je stigao trenutak kada je posumnjala može li nastaviti dalje. Nakon brojnih izazova, neispavanih noći i stalne utrke s vremenom, poželjela je odustati. Ali Ella nije dopustila da ih taj trenutak slomi.
"Ne moramo pobijediti. Idemo pa kad dođemo, dođemo. Kog' boli briga. Ako želiš ići doma, idemo zadnje doći", poručila joj je Ella, pokušavajući joj skinuti pritisak i vratiti osmijeh.
Dok je Ines već bila na rubu odustajanja, Ella je nastavila tražiti rješenje. Pregledavajući kartu za nastavak utrke, zajedno su pokušale pronaći pravi smjer – a Ines je upravo tada dobro procijenila kojim putem trebaju krenuti. Taj mali trenutak podsjetio je Ellu koliko joj je partnerica važna.
"Eto vidiš, što bih ja bez tebe? I sad ćeš mi tu odustati", zaključila je Ella, vraćajući Ines vjeru da još uvijek mogu nastaviti.
Kasnije je Ines priznala koliko je iscrpljena: "Da, umorna sam. Ne uspijemo se naspavati kako spada."
Ella, međutim, na cijelo iskustvo gleda drugačije. Umjesto da se fokusira na težinu trenutka, pokušava pronaći ono što ih gura dalje. "Imam osjećaj da ako se previše živciram, da će mi samo gore biti. Skreneš pažnju na neke ljepše stvari pa mi to nekako olakša", objasnila je Ella.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka do četvrtka u 20:15, a prije svih na Voyo.