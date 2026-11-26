icon-close

Niko je pitao Tajlanđanina koji je njemu i Ivanu pružio smještaj je li yakuza. On mu je odgovorio da jest. "Japanska mafija. Ja sam bio u Tokiju, isto sam upoznao yakuze, ali oni su poslovni ljudi, samo imaju taj neobičan stajling, rekao bih, da su istetovirani", ispričao je.

icon-expand icon-close icon-close Niko i yakuza, Asia Express: Zmajeva ruta FOTO: RTL

Ivanu je bilo zanimljivo da im yakuza kuha. "Jedan od tih tetoviranih je kuhara, mislim, on će mi skuhati hranu", komentirao je. Nije mu se svidjelo što je pripremio. "Žabe? Ma nema šanse da probam ove žabe", komentirao je.

icon-expand Ivan, Asia Express: Zmajeva ruta FOTO: RTL

Niku je razveselilo što su žabe na jelovniku i rekao je da ih obožava. "Žabe su na stolu, ali bome, ne ulijevaju mi baš nešto. Nekako su napuhane", zaključio je.

icon-expand Gazde, Asia Express: Zmajeva ruta FOTO: RTL