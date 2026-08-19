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Asia Express: Zmajeva ruta

Ivan Tokić i Niko Tokić Kartelo za 'Asia Express: Zmajeva ruta': Identični smo, no jedan je ipak malo poslušniji'

Ovaj dinamični dvojac, poduzetnik i obiteljski čovjek Ivan te njegov stric Niko, kreću na putovanje života, a prije samog polaska otkrili su što ih povezuje, čega se najviše pribojavaju i zašto vjeruju da su savršen tim za pobjedu

RTL.hr
19.08.2026 15:00

Počinje nova RTL-ova avantura "Asia Express: Zmajeva ruta", a među natjecateljima koji će testirati svoje granice našli su se i Ivan Tokić i Niko Tokić Kartelo

Ista energija kao recept za uspjeh

Kada se kreće na neizvjestan put prepun izazova, najvažnije je imati pravog partnera uz sebe. Čini se da su Ivan i Niko pronašli savršenu formulu. Ivan je jasno dao do znanja da je upravo njihov odnos ključan za ovu avanturu. "Ne znam da li bi s nekim drugim otišao na takav put, ali svjestan sam da smo isto karaktera, da smo iste energije", istaknuo je, naglašavajući duboku povezanost koja ih čini idealnim suputnicima. Upravo ta sličnost u temperamentu i pogledu na život daje im samopouzdanje da se mogu nositi sa svime što ih čeka na "Zmajevoj ruti".

Ivan i Niko, Asia Express
Ivan i Niko, Asia Express FOTO: RTL

Razlike koje spajaju i najveći strah

Iako dijele istu energiju, među njima ipak postoje suptilne razlike koje, kako kažu, samo upotpunjuju njihov timski duh. Ivan je, prema riječima njegovog partnera, onaj mirniji u njihovoj kombinaciji. "On je ipak malo tiši, poslušniji, da tako kažem", otkrio je uz smijeh, dajući naslutiti tko će možda biti glas razuma u napetim situacijama. No, unatoč spremnosti na fizičke i psihičke napore, postoji jedan izazov koji im predstavlja najveću prepreku i izvor tjeskobe. Nisu to nepoznati krajevi, ni iscrpljujući zadaci, već nešto puno osobnije. "Plaši me samo odvojenost od obitelji", iskreno je priznao Ivan, otkrivajući svoju najranjiviju točku. Upravo će borba s nostalgijom i čežnjom za domom biti njihov najveći test karaktera.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Bez obzira na sve strahove i prepreke koje ih čekaju, ovaj obiteljski dvojac u Aziju odlazi s jasnim ciljem i porukom za svoje najmilije. Njihova misija nije samo pobijediti, već i dokazati sebi i drugima da su jači od svakog izazova. Najbolje to sažima rečenica koja im služi kao motivacija i obećanje onima koji ih čekaju kod kuće: "Iako je bilo teško, ali mama, uspio sam". 

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Asia Express: Zmajeva ruta

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