Ivan Tokić i Niko Tokić Kartelo za 'Asia Express: Zmajeva ruta': Identični smo, no jedan je ipak malo poslušniji'

Počinje nova RTL-ova avantura "Asia Express: Zmajeva ruta", a među natjecateljima koji će testirati svoje granice našli su se i Ivan Tokić i Niko Tokić Kartelo.
Ista energija kao recept za uspjeh
Kada se kreće na neizvjestan put prepun izazova, najvažnije je imati pravog partnera uz sebe. Čini se da su Ivan i Niko pronašli savršenu formulu. Ivan je jasno dao do znanja da je upravo njihov odnos ključan za ovu avanturu. "Ne znam da li bi s nekim drugim otišao na takav put, ali svjestan sam da smo isto karaktera, da smo iste energije", istaknuo je, naglašavajući duboku povezanost koja ih čini idealnim suputnicima. Upravo ta sličnost u temperamentu i pogledu na život daje im samopouzdanje da se mogu nositi sa svime što ih čeka na "Zmajevoj ruti".
Razlike koje spajaju i najveći strah
Iako dijele istu energiju, među njima ipak postoje suptilne razlike koje, kako kažu, samo upotpunjuju njihov timski duh. Ivan je, prema riječima njegovog partnera, onaj mirniji u njihovoj kombinaciji. "On je ipak malo tiši, poslušniji, da tako kažem", otkrio je uz smijeh, dajući naslutiti tko će možda biti glas razuma u napetim situacijama. No, unatoč spremnosti na fizičke i psihičke napore, postoji jedan izazov koji im predstavlja najveću prepreku i izvor tjeskobe. Nisu to nepoznati krajevi, ni iscrpljujući zadaci, već nešto puno osobnije. "Plaši me samo odvojenost od obitelji", iskreno je priznao Ivan, otkrivajući svoju najranjiviju točku. Upravo će borba s nostalgijom i čežnjom za domom biti njihov najveći test karaktera.
Bez obzira na sve strahove i prepreke koje ih čekaju, ovaj obiteljski dvojac u Aziju odlazi s jasnim ciljem i porukom za svoje najmilije. Njihova misija nije samo pobijediti, već i dokazati sebi i drugima da su jači od svakog izazova. Najbolje to sažima rečenica koja im služi kao motivacija i obećanje onima koji ih čekaju kod kuće: "Iako je bilo teško, ali mama, uspio sam".