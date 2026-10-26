Iznenađenje u 'Asia Expressu'! Ante Travizi više nije voditelj, ulazi u utrku kao Katarinin partner

U 'Asia Expressu' dogodio se neočekivani preokret! Nakon što je Luka Petrušić napustio show, Katarina Mamić ponovno se našla bez partnera, no ovoga puta rješenje je stiglo iz potpuno neočekivanog smjera. Naime, Ante Travizi prestaje biti voditelj i postaje ravnopravni natjecatelj, a u nastavku avanture borit će se rame uz rame s Katarinom.

Vijest o novom partneru Katarini je priopćila voditeljica Antonija Blaće, objasnivši koliko je bilo teško pronaći odgovarajuće rješenje usred utrke kroz Aziju. "Razmišljali smo kako premostiti Laos i Tajland. Jako je teško ovdje naći rješenje. Nismo u svojoj zemlji. Ne poznajemo ljude. Ne možemo te spojiti s nekim kog nikad nisi ni vidjela u životu. Za nas ta opcija nije bila opcija", objasnila je Antonija.