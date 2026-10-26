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Asia Express: Zmajeva ruta

Iznenađenje u 'Asia Expressu'! Ante Travizi više nije voditelj, ulazi u utrku kao Katarinin partner

Nakon odlaska Luke Petrušića, Katarina je ponovno ostala bez partnera u 'Asia Expressu', no produkcija joj je pripremila veliko iznenađenje. Ante Travizi odlučio je svoju voditeljsku ulogu zamijeniti natjecateljskom i pridružiti joj se u utrci

RTL.hr
26.10.2026 22:30

U 'Asia Expressu' dogodio se neočekivani preokret! Nakon što je Luka Petrušić napustio show, Katarina Mamić ponovno se našla bez partnera, no ovoga puta rješenje je stiglo iz potpuno neočekivanog smjera. Naime, Ante Travizi prestaje biti voditelj i postaje ravnopravni natjecatelj, a u nastavku avanture borit će se rame uz rame s Katarinom.

Vijest o novom partneru Katarini je priopćila voditeljica Antonija Blaće, objasnivši koliko je bilo teško pronaći odgovarajuće rješenje usred utrke kroz Aziju. "Razmišljali smo kako premostiti Laos i Tajland. Jako je teško ovdje naći rješenje. Nismo u svojoj zemlji. Ne poznajemo ljude. Ne možemo te spojiti s nekim kog nikad nisi ni vidjela u životu. Za nas ta opcija nije bila opcija", objasnila je Antonija.

Ante Travizi, Antonija Blaće, Asia Express
Ante Travizi, Antonija Blaće, Asia Express FOTO: RTL

A onda je uslijedilo veliko iznenađenje. Ante Travizi otkrio je da upravo on preuzima ulogu Katarinina novog partnera. "I zato u duhu igre ulazim ja u igru", poručio je Travizi.

Njegova odluka izazvala je oduševljenje među kandidatima, a posebno sretna bila je Katarina, koja je nakon dva odlaska svojih partnera dobila novu priliku za nastavak natjecanja. "Ljudi, hvala vam. Želim ostati ovdje i izboriti se do kraja", poručila je Katarina.

Katarina, Luciano, Asia Express
Katarina, Luciano, Asia Express FOTO: RTL

Zanimljivu reakciju imao je i Luciano, kojeg je posebno zanimalo kako će se Travizi snaći u potpuno drukčijoj ulozi. "Sad mene zanima kako će on ovo doživjeti iz ovog ugla", komentirao je Luciano.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

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