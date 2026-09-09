'Ja ću se izrigati!': Pino Pingvino i Maja završili u smrdljivom kamionu, vožnja se pretvorila u noćnu moru

Pino Pingvino i njegova prijateljica Maja poveselili su se što su lako pronašli prijevoz u prvoj epizodi 'Asia Expressa' . No, nije sve bilo tako savršeno kako se činilo. Naime, ovaj natjecateljski par prijevoz je dijelio sa stotinama kilograma duriana, najsmrdljivijeg voća na svijetu.

"Ja ću se izrigati", komentirala je Maja prilikom ulaska u kombi, dok joj je Pino savjetovao da začepi nos.

Durian zovu kraljem voća, iako njegov miris više podsjeća na luk, prljave čarape pa čak i kanalizaciju.

Da stvar bude još gora, to nije bio jedini problem Pina i Maje. Naime, ispostavilo se da njihov vozač dostavlja duriane na određenim lokacijama, dok na drugim mjestima preuzima nove pošiljke.

"Stajao je putem na puno lokacija i to nam je oduzelo puno vremena. Pomogli smo mu čak nositi", ispričali su natjecatelji.