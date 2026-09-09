Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Jesen na RTL-u Specijalisti Zagreb IQ 160 Asia Express: Zmajeva ruta Gospodin Savršeni Divlje pčele Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Asia Express: Zmajeva ruta

'Ja ću se izrigati!': Pino Pingvino i Maja završili u smrdljivom kamionu, vožnja se pretvorila u noćnu moru

Pronašli su prijevoz, ali nisu znali što ih čeka unutra. Pino Pingvino i Maja u 'Asia Expressu' završili su u kombiju punom duriana, a miris "kralja voća" brzo je postao njihov prvi veliki izazov

RTL.hr
09.09.2026 10:00

Pino Pingvino i njegova prijateljica Maja poveselili su se što su lako pronašli prijevoz u prvoj epizodi 'Asia Expressa'. No, nije sve bilo tako savršeno kako se činilo. Naime, ovaj natjecateljski par prijevoz je dijelio sa stotinama kilograma duriana, najsmrdljivijeg voća na svijetu. 

Antonija Blaće, duriant
Antonija Blaće, duriant FOTO: RTL

"Ja ću se izrigati", komentirala je Maja prilikom ulaska u kombi, dok joj je Pino savjetovao da začepi nos. 

Kralj voća?

Durian zovu kraljem voća, iako njegov miris više podsjeća na luk, prljave čarape pa čak i kanalizaciju. 

Da stvar bude još gora, to nije bio jedini problem Pina i Maje. Naime, ispostavilo se da njihov vozač dostavlja duriane na određenim lokacijama, dok na drugim mjestima preuzima nove pošiljke. 

"Stajao je putem na puno lokacija i to nam je oduzelo puno vremena. Pomogli smo mu čak nositi", ispričali su natjecatelji. 

Na kraju su se našalili na račun cijele situacije.

"Mi smo uspjeli najvećeg radnika naći. Što nismo mogli nekoga tko ne radi", zapitao se Pino, a Maja ga je podbola: "Poput tebe". 

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka do četvrtka u 20:15, a prije svih na Voyo.

asia express pino pingvino durian
Asia Express: Zmajeva ruta

Anita Martinović uskočila u viralni trend i završila u 80-ima, fanovi odmah reagirali: 'Grrr'

Asia Express: Zmajeva ruta

'Pokušavali su nas zavaditi, ali nikad nisu uspjeli': Borna Kotromanić u 'Asia Express' otvorila dušu o rodici Vesni

Moglo bi te zanimati

Anita Martinović pokazala kako ona i njezin dečko Aleksej komuniciraju, razlika je urnebesna

Dvije legende RTL-a na jednom mjestu! Antonija Blaće i Mojmira Pastorčić napravile selfie za pamćenje

Pogledajte outfite Borne Kotromanić: Jedva je čekamo vidjeti u 'Asia Expressu'

Karijeru je počela s 14 godina, a sa svjetskih modnih pista dolazi u 'Asia Express'

'Imam četrdeset i kusur godina, a nikad nisam stopirala': Panika pred početak 'Asia Expressa'

'Svugdje smo bili, spavali u rupama, na sve smo navikli': Kaleb i Šprem misle da ih 'Asia Express' neće iznenaditi

Pročitaj na Net.hr
Svi su gledali u nju: Maja Vučić uskoro puni 50 godina, a izgleda nikad bolje
Otkriveni prvi kandidati za Love Island Adria, a publika već ima svoje favorite
Glazba, emocije i uspomene: Pogledajte kako je izgledao koncert posvećen obitelji Dedić
Kći Ivana Gudelja oprostila se od oca: 'Riječi ne mogu opisat ovu bol'
Nogometna elita, Halid, Grdović i raskošna proslava: Ovako je izgledalo vjenčanje Luke Modrića
Sjećate li se zgodne doktorice iz 'Dr. Housea'? Mnogi se iznenade kad vide kako danas izgleda
Pamela Anderson otkrila 'smrtnu presudu' liječnika: 'Rekao mi je da imam još 10 godina života'
Napokon otkriveni kandidati 'Love Island Adria': Pogledajte tko će tražiti ljubav na Tenerifeu
Vi odlučujete tko ostaje, a tko odlazi: Preuzmite 'Love Island Adria' aplikaciju
Playboy seks-bomba glumila je Courtney u hit seriji! Pogledajte kako izgleda u šestom desetljeću