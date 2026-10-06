'Jako smo sretni': Svi su sumnjali u njih, ali Anastasia i Petar najbrže su našli smještaj u 'Asia Expressu'

Iako su mnogi sumnjali kako će se Anastasia i Petar snaći u 'Asia Expressu', novi par pokazao je da se ne namjerava tako lako predati. Nakon niza zahtjevnih zadataka uspjeli su pronaći prijevoz, a kada se utrka zaustavila i došlo je vrijeme za potragu za smještajem, sreća im se odmah osmjehnula.
Pokucali su na prva vrata na koja su naišli – i ona su im se otvorila.
Petar se domaćinima preko ograde pokušao obratiti na čak tri jezika, a Anastasia ga je posebno zaljubljeno promatrala kada se predstavio na francuskom. Potom ih je na engleskom upitao mogu li ondje prespavati, a domaćini su bez puno razmišljanja pristali.
Olakšanje je bilo golemo, a nakon uspješno riješene potrage pala je i pobjednička pusa između Anastasie i Petra. "Jako smo sretni, prelijepo je", rekao je Petar nakon što su shvatili da su za tu večer osigurali krov nad glavom.
Nakon teškog prvog dana i brojnih sumnji u to kako će se snaći, Anastasia i Petar tako su se među najbržima pobrinuli za ono najvažnije – mjesto za odmor prije novih izazova.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.