'Jako smo sretni': Svi su sumnjali u njih, ali Anastasia i Petar najbrže su našli smještaj u 'Asia Expressu'

Mnogi nisu bili sigurni kako će se Anastasia i Petar snaći već prvog dana, no novi par brzo ih je demantirao. Nakon što su pronašli prijevoz, pokucali su na prva vrata i gotovo bez muke osigurali smještaj za noć

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Iako su mnogi sumnjali kako će se Anastasia i Petar snaći u 'Asia Expressu', novi par pokazao je da se ne namjerava tako lako predati. Nakon niza zahtjevnih zadataka uspjeli su pronaći prijevoz, a kada se utrka zaustavila i došlo je vrijeme za potragu za smještajem, sreća im se odmah osmjehnula.

icon-expand icon-close icon-close Savršeni, Asia Express FOTO: RTL

Pokucali su na prva vrata na koja su naišli – i ona su im se otvorila. Petar se domaćinima preko ograde pokušao obratiti na čak tri jezika, a Anastasia ga je posebno zaljubljeno promatrala kada se predstavio na francuskom. Potom ih je na engleskom upitao mogu li ondje prespavati, a domaćini su bez puno razmišljanja pristali.

icon-expand Savršeni, Asia Express FOTO: RTL

Olakšanje je bilo golemo, a nakon uspješno riješene potrage pala je i pobjednička pusa između Anastasie i Petra. "Jako smo sretni, prelijepo je", rekao je Petar nakon što su shvatili da su za tu večer osigurali krov nad glavom.

icon-expand Savršeni, Asia Express FOTO: RTL