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Asia Express: Zmajeva ruta

Je li Maja spriječila Katarinu i Pina da zajedno prenoće? Katarina: 'Neću imati kontakt s njom'

Katarina Mamić u 'Asia Expressu' jasno je dala do znanja da više ne želi putovati s Majom i Pinom, a sada je otkrila i što stoji iza njezine odluke. Sve je počelo neslaganjem oko zajedničke potrage za smještajem, no čini se da su odnosi među njima puno složeniji

RTL.hr
14.10.2026 22:30

Odnos Katarine Mamić i Maje u 'Asia Expressu' posljednjih je dana sve napetiji, a Katarinino odbijanje zajedničkog prijevoza s Jokerima dodatno je iznenadilo ostale natjecatelje. Iako dosad nije bilo sasvim jasno što je izazvalo njezinu ljutnju, Katarina je u novoj epizodi odlučila objasniti što joj je sve zasmetalo u Majinu ponašanju.

Sve je, prema Katarininim riječima, počelo još prethodne večeri. Gazele i Jokeri dijelili su prijevoz, a kada je utrka zaustavljena i došlo vrijeme za potragu za prenoćištem, Katarina i Luna očekivale su da će zajedno s Pinom i Majom tražiti smještaj. No, Maja nije bila oduševljena tom idejom.

Gazele, Asia Express
Gazele, Asia Express FOTO: RTL

"Ja, Luna i Pino smo istovremeno rekli da ćemo skupa tražiti smještaj, a Maja je na to iskomentirala onako proračunato, u stilu kako ćemo se sutra dogovoriti oko toga amuleta", ispričala je Katarina.

Iako je Katarina Majinu reakciju protumačila kao proračunatu, moguće je da su se iza nje krili i drugi razlozi. Naime, posljednjih dana sve se više govori o bliskosti Katarine i Pina, a Maja je već otvoreno pokazala da joj se ne sviđa smjer u kojem se njihov odnos razvija. Svojem prijatelju čak je poručila da se u 'Asia Express' nije došao zaljubljivati, nego natjecati. Stoga se postavlja pitanje je li Maji, osim dogovora oko amuleta, zasmetala i mogućnost da Katarina i Pino ponovno provedu večer zajedno.

Gazele, Jokeri, Asia Express
Gazele, Jokeri, Asia Express FOTO: RTL

No, događaj s prenoćištem nije bio jedini razlog Katarinine ljutnje. Kako je objasnila, tijekom sljedećeg dana dogodilo se još nekoliko situacija koje su dodatno narušile njezino mišljenje o Maji. "Prvo, nije nam čestitala pobjedu danas. Drugo, sarkastično je rekla 'hvala' kad sam pomakla Gazde", nabrojila je Katarina.

Nakon svega odlučila je da više ne želi imati nikakve veze s Jokerima. "Neću se voziti s proračunatim ljudima niti imati ikakav kontakt", bila je odlučna Katarina.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

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