Je li Šprem pretjerao? Opsovao Plazibate, oni se šokirali: 'Sportski duh pao u vodu'

U petoj epizodi 'Asia Expressa' Luciano Plazibat i njegov tata Robert, poznati i kao Spartanci, dobili su priliku iskoristiti ranije osvojeni imunitet i utjecati na tijek igre.

Naime, tijekom posebnog natjecanja u školi, u kojem su timovi morali učiti kmerski jezik, upravo su oni odlučivali kome će dodatno otežati zadatak. A njihov izbor mnoge je iznenadio. Spartanci su odlučili najviše zapapriti Zlatnima, vodeći se logikom da žele malo izjednačiti omjer snaga. Smatrali su, naime, da su muškarci u dosadašnjem dijelu natjecanja često imali prednost zbog fizičke snage, pa su željeli pomoći ženskim timovima.

No, kada su Zlatni saznali za njihovu odluku, nisu uspjeli sakriti razočaranje. Posebno burno reagirao je Šprem, koji im je poručio: "Jedite go..a!"

Luciano je kasnije otkrio i da mu je Šprem u jednom trenutku pokazao srednji prst, a cijela situacija otvorila je pitanje gdje završava sportsko nadmetanje, a počinje osobno.

"Sportski duh odmah padne u vodu", komentirao je Luciano, dok je Šprem svoju reakciju ipak objasnio drugačije: "Jesam, ali ne u bezobraznom stilu, nego sportskom. To je bilo sportski rečeno", poručio je.