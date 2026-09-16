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Asia Express: Zmajeva ruta

Je li Šprem pretjerao? Opsovao Plazibate, oni se šokirali: 'Sportski duh pao u vodu'

U 'Asia Expressu' savezništva traju kratko, a svaka odluka može promijeniti odnose među natjecateljima. Nakon što su dobili priliku utjecati na druge timove, Luciano i Robert Plazibat odlučili su povući potez koji je izazvao burne reakcije – posebno kod Zlatnih

RTL.hr
16.09.2026 21:00

U petoj epizodi 'Asia Expressa' Luciano Plazibat i njegov tata Robert, poznati i kao Spartanci, dobili su priliku iskoristiti ranije osvojeni imunitet i utjecati na tijek igre.

Luciano Plazibat, Asia Express
Luciano Plazibat, Asia Express FOTO: RTL

Naime, tijekom posebnog natjecanja u školi, u kojem su timovi morali učiti kmerski jezik, upravo su oni odlučivali kome će dodatno otežati zadatak. A njihov izbor mnoge je iznenadio. Spartanci su odlučili najviše zapapriti Zlatnima, vodeći se logikom da žele malo izjednačiti omjer snaga. Smatrali su, naime, da su muškarci u dosadašnjem dijelu natjecanja često imali prednost zbog fizičke snage, pa su željeli pomoći ženskim timovima.

Goran Šprem, Asia Express
Goran Šprem, Asia Express FOTO: RTL

No, kada su Zlatni saznali za njihovu odluku, nisu uspjeli sakriti razočaranje. Posebno burno reagirao je Šprem, koji im je poručio: "Jedite go..a!"

Robert Plazibat, Luciano Plazibat, Asia Express
Robert Plazibat, Luciano Plazibat, Asia Express FOTO: RTL

Luciano je kasnije otkrio i da mu je Šprem u jednom trenutku pokazao srednji prst, a cijela situacija otvorila je pitanje gdje završava sportsko nadmetanje, a počinje osobno.

"Sportski duh odmah padne u vodu", komentirao je Luciano, dok je Šprem svoju reakciju ipak objasnio drugačije: "Jesam, ali ne u bezobraznom stilu, nego sportskom. To je bilo sportski rečeno", poručio je.

Goran Šprem, Nikša Kaleb, Asia Express
Goran Šprem, Nikša Kaleb, Asia Express FOTO: RTL

Robert Plazibat na cijelu je situaciju gledao puno mirnije i smatra kako ovakvi potezi samo dodatno podižu natjecateljski duh. "Neka se bruse, to je dobro. Oni misle da su opasni."

asia express goran šprem luciano plazibat
Asia Express: Zmajeva ruta

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