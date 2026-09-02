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Asia Express: Zmajeva ruta

Jedini ljubavni par 'Asia Expressa': Kako su se upoznali Anita Martinović i Aleksej Škarica?

Slovenski poduzetnik Aleksej Škarica prisjetio se neobičnog početka ljubavi s omiljenom voditeljicom, a otkrio je i komičan detalj koji ovu priču čini još boljom

RTL.hr
02.09.2026 10:50

Ljubavni par koji će u novom RTL-ovom spektaklu 'Asia Express: Zmajeva ruta' morati dokazati svoju povezanost i snalažljivost u ekstremnim uvjetima su voditeljica Anita Martinović i slovenski poduzetnik Aleksej Škarica. Iako danas zajedno ulaze u avanturu života s tek jednim eurom u džepu, početak njihove ljubavne priče bio je potpuno neočekivan.

Običan ručak koji se pretvorio u večeru

Sve je započelo sasvim slučajno, kada su dogovorili jedno poslijepodnevno druženje koje se neplanirano odužilo do kasnih noćnih sati. Njihova ljubavna priča počela je kao običan ručak koji se neočekivano pretvorio u večeru. U to vrijeme Aleksej uopće nije znao tko je Anita. "Moja bivša djevojka gledala je 'Ljubav je na selu' i stalno govorila koliko joj je simpatična voditeljica. Nekoliko godina poslije... i sam sam to shvatio", kroz smijeh se prisjeća Aleksej.

Anita i Aleksej, Asia Express
Anita i Aleksej, Asia Express FOTO: RTL

Potpune suprotnosti koje se savršeno dopunjuju

Dok je Anita iznimno otvorena, društvena i prilagodljiva, Aleksej je smireni strateg koji radije promatra iz pozadine. Upravo u toj razlici vide svoju najveću snagu na terenu, gdje će morati funkcionirati kao uho i oko cijelog tima.

Za preživljavanje kroz Kambodžu, Laos i Tajland već imaju jasno podijeljene uloge: Aleksej je zadužen za logistiku i strategiju, dok Anita preuzima komunikaciju i pregovore s lokalnim stanovništvom za besplatan smještaj i prijevoz.

"Aleksej je pametan i snalažljiv, a ja sam njegova slaba točka", iskreno objašnjava Anita kroz smijeh, priznajući kako s godinama postaje sve nestrpljivija, no lako se prilagođava ljudima i nema problem zatražiti pomoć.

Anita i Aleksej, Asia Express
Anita i Aleksej, Asia Express FOTO: Instagram

Kako će se jedini ljubavni par sezone nositi s izazovima, zatvorenim vratima i 'ljubavnim mukama' na egzotičnom terenu, ne propustite pratiti u spektaklu 'Asia Express: Zmajeva ruta' od utorka, 8. rujna u 20:15 na RTL-u i Voyo.

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