Jednu kandidatkinju optužit će da je kopala po tuđim stvarima, a zbog Kartelove priče plakali su svi: 'Šokirani smo i ganuti!'

U novoj epizodi 'Asia Expressa' na rasporedu su neočekivani preokreti, suze, emocije, ali i žestoke svađe

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Timovi polako završavaju svoju priču u Kambodži i okreću se Laosu. No prije pokreta, jedan par zauvijek mora napustiti show! Jokeri imaju imunitet i sigurni su od ispadanja, no pridružit će im se još jedan par koji sigurno nastavlja svoju azijsku pustolovinu! Antonija Blaće sazvat će vijeće svih natjecatelja kako bi zajedno iskomentirali recentne događaje, ali i otkrili koja tri para moraju u utrku za opstanak.

icon-expand icon-close icon-close Asia Express FOTO: RTL

No prije napetih nominacija, kandidate će duboko potresti priča Nike i Ivana. Naime, ostalima će otkriti kako im je siromašna obitelj kod koje su prošlu noć odsjeli prvo pružila toplu dobrodošlicu, a zatim ih je majka preko aplikacije za prevođenje zamolila da njihovog dvogodišnjeg povedu sa sobom jer mu oni neće moći osigurati školovanje i kvalitetnu budućnost. Gazde neće moći sakriti iskrene suze, a njihove riječi rasplakat će i ostale parove, ali i Antoniju: Šokirani smo i ganuti!"

icon-expand Asia Express - Gazde u suzama FOTO: RTL

Ona je stvarno bila ozbiljna. Rekla je da nemaju sposobnosti ni novca", pričat će slomljeni Gazde, otkrivši da ova priča možda ipak ne mora imati tužan kraj. A kad dođe red na nominacije, jedan tim optužit će samouvjerenu natjecateljicu da im je kopala po stvarima te da su im vrijedni papiri nestali. No ta optužba samo će otvoriti Pandorinu kutiju uvreda i teorija koje će početi iznositi i svi drugi parovi. Toliko ste drske da je to neopisivo", branit će se optužena, Nije mi čudno da smo ljudima na zubu!"

icon-expand Asia Express - Gazele FOTO: RTL