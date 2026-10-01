Jednu kandidatkinju optužit će da je kopala po tuđim stvarima, a zbog Kartelove priče plakali su svi: 'Šokirani smo i ganuti!'

Timovi polako završavaju svoju priču u Kambodži i okreću se Laosu. No prije pokreta, jedan par zauvijek mora napustiti show! Jokeri imaju imunitet i sigurni su od ispadanja, no pridružit će im se još jedan par koji sigurno nastavlja svoju azijsku pustolovinu!
Antonija Blaće sazvat će vijeće svih natjecatelja kako bi zajedno iskomentirali recentne događaje, ali i otkrili koja tri para moraju u utrku za opstanak.
No prije napetih nominacija, kandidate će duboko potresti priča Nike i Ivana. Naime, ostalima će otkriti kako im je siromašna obitelj kod koje su prošlu noć odsjeli prvo pružila toplu dobrodošlicu, a zatim ih je majka preko aplikacije za prevođenje zamolila da njihovog dvogodišnjeg povedu sa sobom jer mu oni neće moći osigurati školovanje i kvalitetnu budućnost.
Gazde neće moći sakriti iskrene suze, a njihove riječi rasplakat će i ostale parove, ali i Antoniju: Šokirani smo i ganuti!"
Ona je stvarno bila ozbiljna. Rekla je da nemaju sposobnosti ni novca", pričat će slomljeni Gazde, otkrivši da ova priča možda ipak ne mora imati tužan kraj.
A kad dođe red na nominacije, jedan tim optužit će samouvjerenu natjecateljicu da im je kopala po stvarima te da su im vrijedni papiri nestali. No ta optužba samo će otvoriti Pandorinu kutiju uvreda i teorija koje će početi iznositi i svi drugi parovi.
Toliko ste drske da je to neopisivo", branit će se optužena, Nije mi čudno da smo ljudima na zubu!"
Ona nema srama, ona i dalje kopa po nama drugima i ima obraza tako pred svima stalno nekoga crniti i osuđivati", poručit će jedna kandidatkinja, a i ostali dodati, Mogla si iskoristiti tih svojih pet minuta slave da poravnaš neke račune. Nismo se mi svi urotili protiv tebe nego protiv tvoje arogancije!"
Tko je na meti optužbi, tko je nominiran i tko na kraju dana napušta show, pokazat će nova epizoda 'Asia Expressa', večeras od 21.15 sati na RTL-u. Epizoda je već dostupna na platformi Voyo.