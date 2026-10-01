Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb Gospodin Savršeni Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Asia Express: Zmajeva ruta

Jednu kandidatkinju optužit će da je kopala po tuđim stvarima, a zbog Kartelove priče plakali su svi: 'Šokirani smo i ganuti!'

U novoj epizodi 'Asia Expressa' na rasporedu su neočekivani preokreti, suze, emocije, ali i žestoke svađe

RTL.hr
01.10.2026 15:26

Timovi polako završavaju svoju priču u Kambodži i okreću se Laosu. No prije pokreta, jedan par zauvijek mora napustiti show! Jokeri imaju imunitet i sigurni su od ispadanja, no pridružit će im se još jedan par koji sigurno nastavlja svoju azijsku pustolovinu!

Antonija Blaće sazvat će vijeće svih natjecatelja kako bi zajedno iskomentirali recentne događaje, ali i otkrili koja tri para moraju u utrku za opstanak.

Asia Express
Asia Express FOTO: RTL

No prije napetih nominacija, kandidate će duboko potresti priča Nike i Ivana. Naime, ostalima će otkriti kako im je siromašna obitelj kod koje su prošlu noć odsjeli prvo pružila toplu dobrodošlicu, a zatim ih je majka preko aplikacije za prevođenje zamolila da njihovog dvogodišnjeg povedu sa sobom jer mu oni neće moći osigurati školovanje i kvalitetnu budućnost.

Gazde neće moći sakriti iskrene suze, a njihove riječi rasplakat će i ostale parove, ali i Antoniju: Šokirani smo i ganuti!"

Asia Express - Gazde u suzama
Asia Express - Gazde u suzama FOTO: RTL

Ona je stvarno bila ozbiljna. Rekla je da nemaju sposobnosti ni novca", pričat će slomljeni Gazde, otkrivši da ova priča možda ipak ne mora imati tužan kraj.

A kad dođe red na nominacije, jedan tim optužit će samouvjerenu natjecateljicu da im je kopala po stvarima te da su im vrijedni papiri nestali. No ta optužba samo će otvoriti Pandorinu kutiju uvreda i teorija koje će početi iznositi i svi drugi parovi.

Toliko ste drske da je to neopisivo", branit će se optužena, Nije mi čudno da smo ljudima na zubu!"

Asia Express - Gazele
Asia Express - Gazele FOTO: RTL

Ona nema srama, ona i dalje kopa po nama drugima i ima obraza tako pred svima stalno nekoga crniti i osuđivati", poručit će jedna kandidatkinja, a i ostali dodati, Mogla si iskoristiti tih svojih pet minuta slave da poravnaš neke račune. Nismo se mi svi urotili protiv tebe nego protiv tvoje arogancije!"

Tko je na meti optužbi, tko je nominiran i tko na kraju dana napušta show, pokazat će nova epizoda 'Asia Expressa', večeras od 21.15 sati na RTL-u. Epizoda je već dostupna na platformi Voyo.

asia express
Asia Express: Zmajeva ruta

Luna i Katarina dobile besplatnu frizuru u Kambodži: 'Kod nas je nemoguće da te tako tretiraju'

Asia Express: Zmajeva ruta

Bornu Kotromanić i Vesnu oduševio potez domaćice: 'Plaća im je 200 dolara, a ona je kupila posteljinu za 30'

Moglo bi te zanimati

Niko i Ivan doživjeli susret koji ih je slomio: 'Ova obitelj nas traži da usvojimo njihovo dijete i odvedemo ga u Hrvatsku'

Ella Dvornik i Ines spavale u policijskoj postaji: 'Nije zatvor, ali imamo vremena i za to'

Bornu Kotromanić i Vesnu oduševio potez domaćice: 'Plaća im je 200 dolara, a ona je kupila posteljinu za 30'

Nikša Kaleb počastio Gorana Šprema masažom stopala u 'Asia Expressu': 'Ovo ti neću zaboraviti'

Meri u završnici duela polila Antoniju Blaće vodom pa se našalila: 'Ovo je bilo namjerno'

Borna Kotromanić prozvala Maju: 'Nije joj se svidjelo što sam dirala Pina'

Pročitaj na Net.hr
Operacija nosa zvijezdi 'Prljavog plesa' uništila karijeru: Ovako izgleda danas Jennifer Grey
Tena Nemet Brankov o glumi tijekom trudnoće i dolasku bebe: 'Jedva je čekam upoznati'
Tereza Kesovija odgodila koncerte radi srčanih problema, a sada završila u bolnici: Evo detalja
Jednu kandidatkinju optužit će da je kopala po tuđim stvarima, a zbog Kartelove priče svi su plakali
Nina Martina i Mario iz 'Života na vagi' čekaju prvo dijete: 'Stiže djevojčica'
Ljubio same ljepotice, tri oženio, a smrt jedne ga dotukla: Sve žene koje je zaveo Jim Carrey
Aca Lukas uoči rasprodane Arene Zagreb: 'Moj koncert bit će bolji od nečijih šest'
Ivana i Niku šokirao upit obitelji iz Kambodže: 'Da usvojimo malog i vodimo ga u Hrvatsku'
Iva Majoli sa suprugom i kćeri stigla u Vatikan: Za papu Lava XIV. pripremila poseban poklon
Glazbena elita odala počast Tomi Zdravkoviću, pjevačice mamile poglede izazovnim izdanjima