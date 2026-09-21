Jeste li vidjeli kako kandidati 'Asia Expressa' jedu zmije? 'Mogli su staviti maslinova ulja'

Zmije na tanjuru mnogima bi bile dovoljan razlog za odustajanje, ali kandidatima 'Asia Expressa' očito nisu predstavljale veliki problem. U utrci za ostanak u showu Zlatni dečki, Gazele te Anita i Aleksej bez puno oklijevanja prihvatili su neobičan zadatak

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U šestoj epizodi 'Asia Expressa' tri para našla su se u odlučujućoj utrci za ostanak u showu. Morali su odraditi tri zadatka, a par koji posljednji stigne na cilj ispada iz natjecanja. Jedan od izazova bio je posebno neobičan – morali su pojesti pečene zmije.

icon-expand icon-close icon-close Nikša Kaleb, Goran Šprem, Asia Express FOTO: RTL

Prvi su do zadatka stigli Zlatni dečki, Nikša Kaleb i Goran Šprem, kojima prizor na tanjuru očito nije predstavljao problem. Odmah su se bacili na jelo, a Kaleb je imao tek jednu kulinarsku zamjerku. "Jesu mogli staviti malo maslinova ulja, a ne je ovako prepeći", našalio se. Ubrzo su im za petama stigle Gazele, Luna Valas i Katarina Mamić, pa je Kaleb dobacio: "Ajde, majke ti, da stanemo da vidimo kako one to jedu."

icon-expand Katarina Mamić, Asia Express FOTO: RTL

Ipak, Zlatni dečki nisu gubili vrijeme i nastavili su utrku. Ni Gazele nisu djelovale posebno gadljivo, pa čak ni Katarina, koja se inače boji zmija. "Ajde, Luna, presporo jedeš. Ja sam najveću", rekla joj je, dok je Luna zaključila da je najveći problem zapravo to što je zmija bila poprilično prepečena. "Kao da je stajala na cesti danima na sunjari", opisala je.

icon-expand Anita Martinović, Asia Express FOTO: RTL