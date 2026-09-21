Jeste li vidjeli kako kandidati 'Asia Expressa' jedu zmije? 'Mogli su staviti maslinova ulja'

U šestoj epizodi 'Asia Expressa' tri para našla su se u odlučujućoj utrci za ostanak u showu. Morali su odraditi tri zadatka, a par koji posljednji stigne na cilj ispada iz natjecanja. Jedan od izazova bio je posebno neobičan – morali su pojesti pečene zmije.
Prvi su do zadatka stigli Zlatni dečki, Nikša Kaleb i Goran Šprem, kojima prizor na tanjuru očito nije predstavljao problem. Odmah su se bacili na jelo, a Kaleb je imao tek jednu kulinarsku zamjerku.
"Jesu mogli staviti malo maslinova ulja, a ne je ovako prepeći", našalio se.
Ubrzo su im za petama stigle Gazele, Luna Valas i Katarina Mamić, pa je Kaleb dobacio: "Ajde, majke ti, da stanemo da vidimo kako one to jedu."
Ipak, Zlatni dečki nisu gubili vrijeme i nastavili su utrku. Ni Gazele nisu djelovale posebno gadljivo, pa čak ni Katarina, koja se inače boji zmija.
"Ajde, Luna, presporo jedeš. Ja sam najveću", rekla joj je, dok je Luna zaključila da je najveći problem zapravo to što je zmija bila poprilično prepečena. "Kao da je stajala na cesti danima na sunjari", opisala je.
Posljednji su do zmija stigli Anita Martinović i Aleksej, no ni oni nisu pokazali previše oklijevanja. Štoviše, na zadatak su doslovno navalili.
Zapravo smo bili tužni što na toj zmiji nema malo više mesa", priznala je Anita, a Aleksej je zaključio da bi cijelom obroku dobro došao još samo jedan dodatak – majoneza.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka do četvrtka u 20:15, a prije svih na Voyo.