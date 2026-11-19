Jokeri su se u borbi za imunitet u 'Asia Expressu' prvi dosjetili tražene riječi koja im otključava sljedeći trag. "Prolaz", rekao je Pino. Maji i njemu bilo je neugodno što to nisu prije shvatili.

Kada su otvorili kutijicu i našli papir, doznali su da moraju uzeti dječje bicikle i otići do posljednjeg odredišta gdje ih čeka imunitet. Mislili su da nisu prvi. "Ja sam u jednom trenu rekla: 'Oni su već otišli. Što ćemo sad?'", komentirala je Maja.

No onda su ih ugledali kada su došli do bicikala. "Šuti", upozoravala je Maja Pina.

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