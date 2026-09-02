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Asia Express: Zmajeva ruta

Jezik će biti teško savladati, ali Pino Pingvino ima jasnu taktiku za 'Asia Express': 'Planiramo koristiti pantomimu, to je univerzalni jezik'

Preživljavanje s tek jednim eurom po danu u azijskoj divljini novi je izazov za poznatog kreatora sadržaja. Otkrio nam je zašto mu je show poslužio kao savršen izgovor za otkaz, kako se bori sa strahom od odbijanja te zašto bez razmišljanja bira vožnju u teretnjaku sa stokom umjesto hodanja po vrućini

RTL.hr
02.09.2026 09:00

U avanturu života, preživljavanje s tek jednim eurom po danu i prolazak kroz nepredvidivu azijsku divljinu, popularni influencer Pino Pingvino kreće s dugogodišnjom prijateljicom, riječkom sportskom nutricionisticom Majom Gržinčić. Odluka o ulasku u show 'Asia Express: Zmajeva ruta' pala je prilično brzo, a Pino priznaje kako mu je ovaj poziv stigao u idealnom trenutku.

Otkaz na poslu i potraga za pravom pustolovinom

Pino ne krije da mu je ovaj format bio upravo onaj poguranac koji mu je izvan kamera dugo trebao za veliku životnu promjenu.

"Meni je to zvučalo super jer sam već odradio nešto slično sa svojim prijateljem Dodom s kojim inače snimam. Jedino što smo mi to radili na 24 sata, a ovdje nismo znali koliko ćemo ostati. Ali definitivno je riječ o izazovu koji mi je bio zanimljiv i koji sam htio kao izgovor da dam otkaz. Nisam imao dovoljno dobar razlog, pa evo, sad ga imam", iskreno i kroz smijeh otkriva Pino.

Dodaje kako je Maju odabrao jer je pravi pustolov u duši koja bi u ovakvu avanturu otišla i da je nitko na to ne nagovara, zbog čega je smatra savršenim partnerom za teren.

Asia Express - Pino
Asia Express - Pino FOTO: RTL

Izlazak iz zone komfora i borba s 'ziheraškim' mentalitetom

Iako je po struci inženjer pomorskog prometa i radi kao kontrolor plovidbe, Pino priznaje da u privatnom životu najčešće igra na sigurno. Ulazak u potpunu nepoznanicu zato vidi kao priliku za suočavanje s vlastitim strahovima i testiranje vlastitih granica u trenucima kada stvari ne idu po planu.

"Ne znamo kako ćemo reagirati kada bude niz zatvorenih vrata i kad bude niz odbijanja i neuspjeha. Baš zato idemo - idemo vidjeti kako reagiramo u tim situacijama i osjetiti kako je to kada nije sve po tvojem i pod tvojom kontrolom. Budući da sam ja jedan veliki ziheraš, ovo je stvarno veliki rizik koji preuzimam", ističe Pino, dodajući kako se nada da će mu u kaosu utrke ipak pomoći pomorsko iskustvo i dani provedeni u izviđačima.

Asia Express
Asia Express FOTO: RTL

Gluma i pantomima kao glavni aduti na terenu

Kao netko tko svakodnevno stvara zabavan sadržaj na društvenim mrežama, boravak pred kamerama 24 sata dnevno bez filtera i scenarija ne stvara mu nikakav stres. Ipak, svjestan je da će najjači test u azijskim selima biti upravo komunikacija s lokalnim stanovništvom koje ne govori engleski jezik.

"Jezične barijere planiramo savladati pantomimom, budući da nam i to isto jako dobro ide uz našu predobru glumu koju svi hvale na društvenim mrežama. Pantomima je ipak univerzalni jezik", objašnjava Pino.

Asia Express - Maja i Pino
Asia Express - Maja i Pino FOTO: RTL

Kada je riječ o svakodnevnim taktičkim odlukama u utrci, dvojac nema nikakvih dilema. Između sporog hodanja po paklenim vrućinama i brze vožnje u teretnjaku s domaćim životinjama, Pino naglašava da je brzina apsolutni prioritet.

"Bez razmišljanja biramo brži prijevoz jer je brzina sve. Već ćemo vjerojatno biti znojni i nikakvi od cijelog dana, tako da nam uopće neće biti problem voziti se s domaćim životinjama. Volimo životinje, a hodanje po velikoj vrućini stvarno zna biti demotivirajuće. Tako da apsolutno biramo prijevoz u teretnjaku", zaključuje Pino.

'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka, 8. rujna u 20:15 na RTL-u, a prije svih na Voyo.

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