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Asia Express: Zmajeva ruta

Jokeri osvojili imunitet i kartu za Tajland, no Katarina nije bila zadovoljna: 'Isuse Bože dragi!'

Zlatni dečki prvi su stigli na cilj utrke za imunitet, no to im nije bilo dovoljno za pobjedu! Jokeri su prikupili sve tražene nage i tako osvojili imunitet koji im jamči siguran prolazak na Tajland. Maja i Pino nisu skrivali sreću zbog velikog preokreta

RTL.hr
23.10.2026 22:30

Utrka za imunitet u 'Asia Expressu' bila je neizvjesna do samoga kraja. Natjecatelji su imali zadatak plutajući rijekom prikupiti nage, drvene prikaze mitskih bića važnih u laoškoj tradiciji, te se s njima što prije vratiti voditeljici Antoniji Blaće. Za uspješno izvršavanje zadatka nije bila presudna samo brzina, nego i broj prikupljenih naga. Upravo taj detalj odlučio je pobjednika!

Zlatni dečki prvi su stigli, no nisu uspjeli prikupiti maksimalan broj naga. Nedugo nakon njih na cilj su stigli Jokeri, Maja i Pino, koji su imali sve tražene nage. Zahvaljujući uspješno obavljenom zadatku, upravo su oni proglašeni pobjednicima utrke za imunitet!

Jokeri, Asia Express
Jokeri, Asia Express FOTO: RTL

Time su Jokeri osvojili ne samo imunitet nego i kartu za Tajland! Maja i Pino tako su sigurni od ispadanja tijekom posljednjeg tjedna natjecanja u Laosu te mogu odahnuti uoči nastavka azijske avanture. 

No njihova pobjeda nije izazvala oduševljenje svih natjecatelja. Dok su Jokeri slavili veliki uspjeh, Katarina Mamić nije skrivala koliko ju je takav rasplet razljutio. "Isuse Bože dragi", komentirala je Katarina, koja je smatrala da Maja i Pino nisu zaslužili pobjedu.

Kasnije se osvrnula i na svoje emotivne reakcije tijekom natjecanja, priznajući da joj nije lako ostati hladne glave u napetim situacijama. "Svi mi savjetuju nemoj sa srcem nego s glavom, ali kad ne mogu protiv sebe", rekla je Katarina.

Asia Express
Asia Express FOTO: RTL

S druge strane, Pino nije skrivao zadovoljstvo zbog velikog preokreta. Nakon svih izazova i prepreka s kojima su se Jokeri suočili, ova pobjeda imala je posebno značenje. "Sviđa nam se preokret i pobjeda jer usprkos svemu što smo prošli nismo odustali. Jednom su nama uzeli imunitet, a sada smo ga mi uzeli nekome, nadam se pošteno", komentirao je Pino.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

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