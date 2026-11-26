Jokeri su u posljednjoj napetoj utrci za imunitet u 'Asia Expressu' stigli prvi i pridružili se u finalu Gusaricama i Spartancima dok se Gazde i Gazele moraju boriti za ostanak.
"Opet vi", našalila se Luna. "Ne želimo previše skakati od sreće kao Borna. Zagrlimo se, osjetimo da smo oboje sad mirni i možemo nastaviti dalje", rekla je Maja.
Pino je poželio sreću Gazdama i Gazelama u duelu.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15 na RTL-u, a prije svih na Voyo.