Jokeri su u posljednjoj napetoj utrci za imunitet u 'Asia Expressu' stigli prvi i pridružili se u finalu Gusaricama i Spartancima dok se Gazde i Gazele moraju boriti za ostanak.

"Opet vi", našalila se Luna. "Ne želimo previše skakati od sreće kao Borna. Zagrlimo se, osjetimo da smo oboje sad mirni i možemo nastaviti dalje", rekla je Maja.