Jokeri su pronašli sjajan smještaj tijekom utrke za imunitet u 'Asia Expressu' i zadivilo ih je imanje njihovog domaćina koji ima privatno jezero i kuću pokraj njega, a dočekao ih je raširenih ruku i divno ugostio. Toliko su se osjećali dobrodošlima da je Maja pitala hoće li posvojiti Pina.

"Ja ću se maknuti", komentirala je Maja, koja se osjećala kao višak. "I sam je rekao da želi da Pino pobijedi, a ne ja tako da nadam se da će Pino sutra pobijediti", rekla je.

"Ja ću vikati: 'Tata, uspio sam'", našalio se Pino.