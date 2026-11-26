Jokeri su pronašli sjajan smještaj tijekom utrke za imunitet u 'Asia Expressu' i zadivilo ih je imanje njihovog domaćina koji ima privatno jezero i kuću pokraj njega, a dočekao ih je raširenih ruku i divno ugostio. Toliko su se osjećali dobrodošlima da je Maja pitala hoće li posvojiti Pina.
"Otac i sin", rekao je Pino.
"Ja ću se maknuti", komentirala je Maja, koja se osjećala kao višak. "I sam je rekao da želi da Pino pobijedi, a ne ja tako da nadam se da će Pino sutra pobijediti", rekla je.
"Ja ću vikati: 'Tata, uspio sam'", našalio se Pino.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15 na RTL-u, a prije svih na Voyo.