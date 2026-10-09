Jokeri slavili drugi imunitet, no Antonijino 'ali' sve je promijenilo: 'Proganjat će me u snovima'

Utrka za imunitet u 'Asia Expressu' završila je slavljem Jokera, Pina Pingvina i njegove prijateljice Maje, koji su najbrže stigli do cilja i pritom točno odradili sve zadatke. No njihovo veselje nakratko je prekinula voditeljica Antonija Blaće, koja je jednom riječju izazvala novu neizvjesnost.
Nakon što je Antonija objavila da su Jokeri najuspješnije odradili utrku, Pino i Maja nisu skrivali oduševljenje. Čestitke su im uputili i ostali natjecatelji, a posebno su bili ponosni što su uspjeli drugi put osvojiti imunitet.
"Kao što smo najavili, obranili smo naslov lige imuniteta", zadovoljno je poručio Pino.
Ipak, slavlje nije dugo trajalo bezbrižno. Baš kada se činilo da je sve jasno, Antonija je izgovorila riječ koja je natjecateljima odmah dala naslutiti da priča još nije završena. "Ali..."
Njezina najava posebno je zabrinula Maju, koja je duhovito komentirala neočekivani preokret.
"Tonkino 'ali' će me proganjati u snovima", priznala je Maja.
Iako su Jokeri najbrže i najtočnije odradili utrku te proslavili svoj drugi imunitet, ostaje pitanje krije li se iza Antonijina 'ali' još kakav preokret.
Jesu li Pino i Maja doista osigurali imunitet ili ih čeka novo iznenađenje? Što je Antonija željela poručiti, gledatelji će doznati u ponedjeljak u novoj epizodi 'Asia Expressa'.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.