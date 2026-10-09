Jokeri slavili drugi imunitet, no Antonijino 'ali' sve je promijenilo: 'Proganjat će me u snovima'

Jokeri su prvi stigli na cilj s točno odrađenim zadacima, a ostali natjecatelji već su im čestitali na drugom imunitetu. Ipak, jedna Antonijina riječ bila je dovoljna da veselje zamijeni neizvjesnost

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Utrka za imunitet u 'Asia Expressu' završila je slavljem Jokera, Pina Pingvina i njegove prijateljice Maje, koji su najbrže stigli do cilja i pritom točno odradili sve zadatke. No njihovo veselje nakratko je prekinula voditeljica Antonija Blaće, koja je jednom riječju izazvala novu neizvjesnost. Nakon što je Antonija objavila da su Jokeri najuspješnije odradili utrku, Pino i Maja nisu skrivali oduševljenje. Čestitke su im uputili i ostali natjecatelji, a posebno su bili ponosni što su uspjeli drugi put osvojiti imunitet.

icon-expand icon-close icon-close Vijeće, Asia Express FOTO: RTL

"Kao što smo najavili, obranili smo naslov lige imuniteta", zadovoljno je poručio Pino. Ipak, slavlje nije dugo trajalo bezbrižno. Baš kada se činilo da je sve jasno, Antonija je izgovorila riječ koja je natjecateljima odmah dala naslutiti da priča još nije završena. "Ali..."

icon-expand Vijeće, Asia Express FOTO: RTL

Njezina najava posebno je zabrinula Maju, koja je duhovito komentirala neočekivani preokret. "Tonkino 'ali' će me proganjati u snovima", priznala je Maja.

icon-expand Jokeri, Asia Express FOTO: RTL