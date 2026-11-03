Jokeri u svađi posljednji stigli na duel, Maja poručila Pinu: 'Ako ti govorim, odgovori mi'

Jokeri su posljednji stigli na duel u 'Asia Expressu', a frustracija zbog takvog raspleta očito je utjecala i na njihov odnos. Zaiskrilo je već prilikom izlaska iz vozila, kada je Maja nešto govorila Pinu, a on joj je odbrusio psovkom. Ona mu je odmah uzvratila istom mjerom.
"Ako ti govorim, odgovori mi da znam da si me čuo, a ne da moram ponoviti sto puta", rekla mu je Maja, na što je Pino odgovorio: "Je l' mogu izaći samo iz auta?"
Napetost se nastavila i nedugo poslije, tijekom davanja izjava pred kamerama. Maja je u jednom trenutku ustala, očito namjeravajući prekinuti snimanje.
"Meni se ne da. Hoćeš se srediti?" upitala je Pina, dok joj je on uzvratio: "Ali što da kažem?"
"Neka šuti onda cijelo vrijeme", zaključila je Maja, pa je bilo jasno da ih je posljednji dolazak na duel itekako izbacio iz ravnoteže.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.