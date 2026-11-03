Jokeri u svađi posljednji stigli na duel, Maja poručila Pinu: 'Ako ti govorim, odgovori mi'

Jokeri su posljednji stigli na duel u 'Asia Expressu', a frustracija zbog takvog raspleta očito je utjecala i na njihov odnos. Zaiskrilo je već prilikom izlaska iz vozila, kada je Maja nešto govorila Pinu, a on joj je odbrusio psovkom. Ona mu je odmah uzvratila istom mjerom.

"Ako ti govorim, odgovori mi da znam da si me čuo, a ne da moram ponoviti sto puta", rekla mu je Maja, na što je Pino odgovorio: "Je l' mogu izaći samo iz auta?"